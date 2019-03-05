Как российский президентмобиль Aurus покорял Женевский автосалон

Отечественные представительские авто были созданы силами и на мощностях ФГУП «НАМИ». Дебютировавший для европейских потребителей длиннобазный Aurus Senat Limousine с индексом L700 получил бронированный кузов.
Доступ широкой публики к лимузину ограничат, и посмотреть «президентское» авто смогут только потенциальные клиенты. «Четырехдверка» S600 (седан) обошлась обычным кузовом, и «прикоснуться к прекрасному» сумеет любой желающий.
Стоит напомнить, что модель дебютирует уже не первый раз. Сначала она засветился на инаугурации российского Президента. Затем в конце прошедшего лета «Сенат» посетил Московский автосалон. А совсем недавно автомобиль представили на выставке военных технологий в Абу-Даби.
Стоит напомнить, что в арсенале Aurus Senat одна силовая установка с бензиновым мотором V8 и гибридной надстройкой общей мощностью 598 л. с. с пиковым крутящим моментом в 880 Нм. Агрегат работает вкупе с девятиступенчатым «автоматом» и полным приводом.
Кстати, в России уже с 15 февраля дилеры начали принимать заказы на эти автомобили. А собирать их будут не только на производственной площадке НАМИ, но в Особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Правда, этот завод запустят только к концу следующего года. В общем, пока это не более, чем шоу-кар. Когда серийные машины поступят в массовое производство — неизвестно.