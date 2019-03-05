Как российский президентмобиль Aurus покорял Женевский автосалон

Стоит напомнить, что в арсенале Aurus Senat одна силовая установка с бензиновым мотором V8 и гибридной надстройкой общей мощностью 598 л. с. с пиковым крутящим моментом в 880 Нм. Агрегат работает вкупе с девятиступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Кстати, в России уже с 15 февраля дилеры начали принимать заказы на эти автомобили. А собирать их будут не только на производственной площадке НАМИ, но в Особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Правда, этот завод запустят только к концу следующего года. В общем, пока это не более, чем шоу-кар. Когда серийные машины поступят в массовое производство — неизвестно.