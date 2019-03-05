Названа дата начала продаж в России нового Jeep Renegade S

Фото: АвтоВзгляд
Самый маленький кроссовер в линейке Jeep — компактный Renegade — получил свежие модификации и приставочку S. И несмотря на то, что российские перспективы автомобиля остаются туманными, он едет к нам. Причем с новыми моторами.
Александр Ростарчук

Представители Jeep, презентуя новинку на Женевском автосалоне-2019, официально подтвердили порталу «АвтоВзгляд», что автомобиль доберется до российского рынка в мае нынешнего года. И не просто доберется, а приедет к нам с совершенно иными, более мощными моторами. С ними производитель надеется поднять продажи Jeep Renegade, чья популярность в нашей стране уверенно стремилась к нулю. Впрочем, обо всем по порядку.

И начать, пожалуй, надо с того, что обновленный Renegade S стал выглядеть (по крайней мере, если смотреть ему прямо в лицо), почти как легендарный Wrangler. И хотя в этом заслуга всего лишь видоизмененной фальшрадиаторной решетки и чуть по иному расположенной головной оптики, однако эти «мелочи» могут кардинально изменить отношение потенциальных покупателей к американскому «паркетнику».

Ведь теперь он выглядит не менее агрессивно и брутально, чем его старшие братья. А эти составляющие, кто бы и что бы не говорил, всегда были актуальны для российских поклонников марки, включая и тех из них, кто носит юбки.
Впрочем, немаловажно для роста продаж этого малыша и то, что он стал злее не только внешне — «злости» прибавилось и под капотом.

Теперь российский покупатель получит совершенно новые, более мощные движки. На смену атмосферникам объемом от 1,6 до 2,4 л, которыми оснащаются текущие версии авто, пришли турбированные бензиновые агрегаты (дизели к нам по-прежнему поставляться не будут) 1,0 Turbo и 1,3 Turbo.

И если мощность первых варьировалась в диапазоне от 110 до 175 «лошадок», то новые моторы могут похвастать табунами от 120 до 180 «голов». Они агрегатируются, в зависимости от комплектации, с механической, роботизированной или автоматической трансмиссиями. Покупателям, как и раньше, будут доступны и моно-, и полноприводные версии.

При этом в арсенале обновленного Renegade S — те же опции безопасности, что и у старших моделей. Автомобиль имеет функцию удержания в полосе движения, умеет читать дорожные знаки и предупреждать водителя о возможном столкновении с впереди идущей машиной вплоть до экстренного автоматического торможения перед препятствием.

Российские цены на обновленный Jeep Renegade S пока не объявлены. Хотя по собственным данным портала «АвтоВзгляд», прайс-лист новинки будет не сильно отличаться от стоимости текущей версии, чей ценник начинается от 1 499 000 рублей.

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5 марта 2019
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