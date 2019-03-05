Названа дата начала продаж в России нового Jeep Renegade S

Представители Jeep, презентуя новинку на Женевском автосалоне-2019, официально подтвердили порталу «АвтоВзгляд», что автомобиль доберется до российского рынка в мае нынешнего года. И не просто доберется, а приедет к нам с совершенно иными, более мощными моторами. С ними производитель надеется поднять продажи Jeep Renegade, чья популярность в нашей стране уверенно стремилась к нулю. Впрочем, обо всем по порядку.

И начать, пожалуй, надо с того, что обновленный Renegade S стал выглядеть (по крайней мере, если смотреть ему прямо в лицо), почти как легендарный Wrangler. И хотя в этом заслуга всего лишь видоизмененной фальшрадиаторной решетки и чуть по иному расположенной головной оптики, однако эти «мелочи» могут кардинально изменить отношение потенциальных покупателей к американскому «паркетнику».

Ведь теперь он выглядит не менее агрессивно и брутально, чем его старшие братья. А эти составляющие, кто бы и что бы не говорил, всегда были актуальны для российских поклонников марки, включая и тех из них, кто носит юбки.

Впрочем, немаловажно для роста продаж этого малыша и то, что он стал злее не только внешне — «злости» прибавилось и под капотом.