Представлен новый кроссовер от Audi

Концепткар Audi Q4 e-tron отличается небольшими габаритами: «паркетник» достигает в длину 4,59 м при ширине в 1,9 м и высоте в 1,61 м. Но за счет отсутствующего центрального туннеля авто оказалось довольно просторным.

Электрокар приводится в движение парой моторов суммарной мощностью 306 л. с. Практически все пространство от оси до оси занимает большая аккумуляторная батарея емкостью 82 кВт/ч. Она позволяет проходить на одной полной зарядке до 450 км пути. Первой сотни на спидометре авто достигает за 6,3 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой 180 км/ч.