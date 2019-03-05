Представлен новый кроссовер от Audi

Фото: АвтоВзгляд
На Женевском автосалоне дебютировал концептуальный Audi Q4 e-tron — пятый по счету электромобиль ингольштадтцев. Прототип стал предвестником серийного компактного электрокроссовера бренда, построенного на «тележке» MEB. Эта архитектура была разработана специально для «зеленых» авто концерна Volkswagen.
Светлана Ермолаева

Концепткар Audi Q4 e-tron отличается небольшими габаритами: «паркетник» достигает в длину 4,59 м при ширине в 1,9 м и высоте в 1,61 м. Но за счет отсутствующего центрального туннеля авто оказалось довольно просторным.

Электрокар приводится в движение парой моторов суммарной мощностью 306 л. с. Практически все пространство от оси до оси занимает большая аккумуляторная батарея емкостью 82 кВт/ч. Она позволяет проходить на одной полной зарядке до 450 км пути. Первой сотни на спидометре авто достигает за 6,3 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой 180 км/ч.

В серии Q4 e-tron переродится в конце 2020 года. Кстати, кроссовер — пятый электрокар, построенный премиальным брендом. Первенцем стал Audi e-tron, чей прототип представили ровно год назад. Экологически чистый кроссовер уже можно заказать. Правда, первые «электрички» доберутся до своих владельцев только к концу марта.

Вторым будет Audi e-tron Sportback, его представят уже в этом году. Третьим — Audi Q2L e-tron, но этот автомобиль будет доступен исключительно китайским потребителям. Кстати, его сборку наладят тоже до конца года. А еще в скором времени презентуют серийное четырехдверное купе Audi e-tron GT.

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5 марта 2019
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