Представлен новый кроссовер от Audi

На Женевском автосалоне дебютировал концептуальный Audi Q4 e-tron — пятый по счету электромобиль ингольштадтцев. Прототип стал предвестником серийного компактного электрокроссовера бренда, построенного на «тележке» MEB. Эта архитектура была разработана специально для «зеленых» авто концерна Volkswagen.
Концепткар Audi Q4 e-tron отличается небольшими габаритами: «паркетник» достигает в длину 4,59 м при ширине в 1,9 м и высоте в 1,61 м. Но за счет отсутствующего центрального туннеля авто оказалось довольно просторным.
Электрокар приводится в движение парой моторов суммарной мощностью 306 л. с. Практически все пространство от оси до оси занимает большая аккумуляторная батарея емкостью 82 кВт/ч. Она позволяет проходить на одной полной зарядке до 450 км пути. Первой сотни на спидометре авто достигает за 6,3 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой 180 км/ч.
В серии Q4 e-tron переродится в конце 2020 года. Кстати, кроссовер — пятый электрокар, построенный премиальным брендом. Первенцем стал Audi e-tron, чей прототип представили ровно год назад. Экологически чистый кроссовер уже можно заказать. Правда, первые «электрички» доберутся до своих владельцев только к концу марта.
Вторым будет Audi e-tron Sportback, его представят уже в этом году. Третьим — Audi Q2L e-tron, но этот автомобиль будет доступен исключительно китайским потребителям. Кстати, его сборку наладят тоже до конца года. А еще в скором времени презентуют серийное четырехдверное купе Audi e-tron GT.