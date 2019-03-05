Skoda представила новейший кроссовер

Skoda Vision iV задает вектор развития будущего семейства электрических моделей бренда. «Зеленый» кроссовер отличается просторным салоном и большими 22-дюймовыми колесными дисками, украшенными подсвеченной надписью с названием модели.

Экологически чистый «паркетник» вооружили двумя электромоторами — по одному на каждую ось — общей мощностью 225 кВт (306 л. с.) с динамическим распределением тяги. Плоской формы высокоемкий литий-ионный аккумулятор расположился под полом и обеспечивает запас хода до 500 км.

Электромобиль просто напичкан новейшими технологиями, включая систему беспилотного управления с лазерными сканерами, радарами и множеством камер.