Skoda представила новейший кроссовер

На автосалоне в Женеве чехи выставили на суд широкой публики новейший концепткар — электрический кроссовер Skoda Vision iV. Автомобиль построен на модульной платформе MEB, созданной инженерами концерна Volkswagen Group для электромобилей.
Skoda Vision iV задает вектор развития будущего семейства электрических моделей бренда. «Зеленый» кроссовер отличается просторным салоном и большими 22-дюймовыми колесными дисками, украшенными подсвеченной надписью с названием модели.
Экологически чистый «паркетник» вооружили двумя электромоторами — по одному на каждую ось — общей мощностью 225 кВт (306 л. с.) с динамическим распределением тяги. Плоской формы высокоемкий литий-ионный аккумулятор расположился под полом и обеспечивает запас хода до 500 км.
Электромобиль просто напичкан новейшими технологиями, включая систему беспилотного управления с лазерными сканерами, радарами и множеством камер.
Кроме того, авто умеет подключаться к облачным сервисам, обмениваясь информацией с другими машинами, и даже считывать пульс водителя, чтобы контролировать его состояние и при необходимости полностью останавливаться. Также прототип позволяет использовать смартфон в качестве цифрового ключа. Когда концепт обернется в серию и обернется ли, пока неизвестно.
Зато, как удалось узнать порталу «АвтоВзгляд» в кулуарах Женевского автосалона, новейший кроссовер Skoda Kamiq, представленный в роли главного гвоздя экспозиции, приедет в Россию. Правда, ожидать его стоит не раньше конца следующего года.