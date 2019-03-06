Lamborghini привезла в Женеву сразу две премьеры

Помимо как всегда многочисленных новинок с электрическими и гибридными моторами, Женевское мотор-шоу осветила пара итальянских звезд от компании Lamborghini — два свежих суперкара с открытым верхом и неприлично большими двигателями внутреннего сгорания.
До самого значимого европейского автосалона докатился Lamborghini Huracan EVO Spyder. Новинка дополнила семейство EVO, встав рядом с не так давно дебютировавшим после обновления одноименным купе. Кстати, последний уже представили и российским покупателям. Сердце спорткара — 5,2-литровый атмосферный V10 мощностью 640 л. с. с 600 Нм крутящего момента.
До первой сотни авто разгоняется за считанные 3,1 секунды, а для полной остановки ему необходимо проделать тормозной путь в 32,2 м. До 200 км/ч Huracan EVO Spyder достигает за 9,3 секунды. А максимальная скорость составляет 325 км/ч. Стоит напомнить, что двигатель новинка унаследовала от «Урагана» в «горячей» модификации Performante.
Вторым выдающимся «итальянцем» выставки стал Lamborghini Aventador SVJ Roadster: самый экстремальный поникар бренда получил модификацию со съемной крышей. Автомобиль приводится в движение 770-сильным атмосферным W12 с пиковым крутящим моментом в 720 Нм. От 0 до 100 км/ч родстер разбегается за 2,9 секунды, тормозной путь — всего 31 м.
Чтобы довести стрелку спидометра до второй сотни, суперкару понадобится 8,8 секунды. Максимальная скорость автомобиля — 350 км/ч. Демонтированная крыша из прессованного углепластика, состоящая из двух частей, удобно помещается в отсеке под капотом.