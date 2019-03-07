Вьетнамский кроссовер VinFast Lux вооружили мотором от Corvette

Кроссовер VinFast Lux, построенный на платформе BMW X5 прошлого поколения, впервые представили в 2018 году на автосалоне в Париже. Теперь на обозрение взыскательной европейской публики молодая марка выставила модель в особой версии.

Lux V8 оснастили 6,2-литровым мотором мощностью 455 л. с. с максимальным крутящим моментом в 624 Нм. Автомобиль способен развивать скорость, доходящую до 300 км/ч.

Есть предположение, что движок этот «вьетнамцу» достался от концерна General Motors, а точнее от маслкара Chevrolet Corvette. В стандартном варианте кроссовер приводится в движение турбированной «четверкой» с отдачей в 228 «лошадей». Кстати, «заряженное» авто выйдет в ограниченной серии и появится на рынке в следующем году.

Напомним, что VinFast купил у баварцев лицензию на использование архитектуры и моторов BMW для своих автомобилей. К внешности Lux приложили руку мастера знаменитой итальянской компании Pininfarina, работающей с мировыми брендами, такими как Ferrari и Maserati, Audi и BMW.