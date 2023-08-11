Сколько смазки ест Haval: лечим «масложор» на «китайце»

Главная неприятность — возможный масложор даже на абсолютно новом авто. И эту особенность производитель не считает гарантийным случаем, прописав в руководстве пользователя фразу «Даже при нормальной эксплуатации часть моторного масла, смазывающая поршни и клапаны, может проникать в камеры сгорания и сгорать, из-за чего уровень масла со временем снижается. Степень уменьшения объема масла зависит от условий эксплуатации". То есть, производитель всегда имеет возможность списать заметный расход масла на особенности эксплуатации.

Если верить форумам, то расход лубриканта порой доходит до 600 граммов на 1000 км пробега. И это на новом авто! Впрочем, в большинстве случаев бывалые 'хаваловоды» советуют новичкам, столкнувшимся с масложором, поменять смазку в движке на другую, поскольку неправильно подобранное масло, действительно может угорать в приличных объемах.