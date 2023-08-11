Сколько смазки ест Haval: лечим «масложор» на «китайце»

Главная неприятность — возможный масложор даже на абсолютно новом авто. И эту особенность производитель не считает гарантийным случаем, прописав в руководстве пользователя фразу «Даже при нормальной эксплуатации часть моторного масла, смазывающая поршни и клапаны, может проникать в камеры сгорания и сгорать, из-за чего уровень масла со временем снижается. Степень уменьшения объема масла зависит от условий эксплуатации". То есть, производитель всегда имеет возможность списать заметный расход масла на особенности эксплуатации.
Если верить форумам, то расход лубриканта порой доходит до 600 граммов на 1000 км пробега. И это на новом авто! Впрочем, в большинстве случаев бывалые 'хаваловоды» советуют новичкам, столкнувшимся с масложором, поменять смазку в движке на другую, поскольку неправильно подобранное масло, действительно может угорать в приличных объемах.
Меньше литров, больше проблем
Тем более, что приличные смазки для «Хавалов» есть. Например, полностью синтетическое моторное масло из Южной Кореи THE BEAST DEXOS 1 5W−30 для современных бензиновых двигателей, которые часто имеют небольшой рабочий объем, но благодаря турбине выдают приличную мощность. Такие моторы более экономичны, чем атмосферники большего «литража» аналогичной мощности. Но есть обратная сторона медали — феномен LSPI (Low Speed Pre Ignition, в переводе — «преждевременное зажигание на низких оборотах»).
Причем, состав и свойства моторного масла напрямую влияют на LSPI. Капли масла могут попадать в камеру сгорания, где из-за высокой температуры внутри цилиндра они испаряются. В какой-то момент может возникнуть критическая масса таких испарений, и они внезапно, не в такт работы цилиндра, воспламеняются. В общем, погнутый шатун и прогоревший поршень — вполне привычная для сервисменов картина на таких движках.
Кальций вреден для здоровья движка
Исследования помогли установить, что содержание кальция в лубриканте (он отвечает за моющие и нейтрализующие свойства смазки) увеличивает частоту возникновения LSPI в 3 раза.
А молибден, напротив, нейтрализует эффект преждевременного зажигания на низких оборотах. Так вот, присадки в масле THE BEAST DEXOS 1 5W−30 сбалансированы так, что смазка обладает и хорошими моющими свойствами, а также препятствует появлению LSPI, что продлевает ресурс мотора.
Из турецких моторных масел, которые подходят моторам Haval, можно отметить, например, полностью синтетический продукт Opet FULLMAX LE 5W−30. Этот продукт из южной страны произведен на современном заводе и обладает подтвержденным качеством.
От немцев для «китайцев»
Есть у нас в продаже и чисто немецкие масла. В линейке Liqui Moly для Haval есть НС-синтетика для движков с катализаторами и турбонаддувом Special Tec AA 5W−30. Другой производитель из Германии BIZOL может предложить синтетическое масло для бензиновых двигателей азиатских машин Allround 5W−30, также разработанное с учетом минимизации риска возникновения эффекта LSPI.
Для ценителей качественного и недорогого можем порекомендовать российское HC-синтетическое моторное масло ReinWell 5W−30 API SP, ACEA A5/B5, произведенное у нас по немецкой технологии.
Продукт создан для современных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе многоклапапанных, с системой управления фазами газораспределения, турбонаддувом, охлаждением наддувочного воздуха (LLK) и фильтром сажевых частиц (DPF). Смешивается со стандартными товарными маслами.
Выбор подходящих масел для автомобилей Haval на рынке есть. И вполне достаточный, чтобы любой автовладелец мог подобрать вариант для себя и по карману, и по своим предпочтениям.