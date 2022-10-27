КамАЗ представит три новейших автобуса

Фото производителя
В рамках крупнейшей в России и Восточной Европе выставки автобусной техники BW Expo состоится премьера сразу трех новинок от КамАЗа. Презентация намечена на 29 ноября. Речь идет о различных моделях автобусов, как для города, так и для бездорожья. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

Городской низкопольный автобус, как его называют, особо большого класса, КАМАЗ−6299–40–57 соответствует экологическому стандарту Евро−5 и отличается современным дизайном и удобной компоновкой салона.

Как следует из пресс-релиза, «благодаря технологиям изготовления кузова автобус обладает умеренной стоимостью техобслуживания и большим сроком эксплуатации».

Модель спроектирована для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком, позволяющая вмещать в салон до 155 человек.

  • Фото производителя
  • Фото производителя

Полноприводный автобус КАМАЗ−6250 с габаритами 9600х2550х3700 мм способен развивать пиковую скорость 105 км/ч. Стандартная версия с единым кузовом для пассажиров и водителя располагает автоматически выездной подножкой, креслами с трехточечными ремнями безопасности, а также ГЛОНАСС и ABS. Кроме того, машина оборудована кондиционером и системой пожаротушения. Стоит добавить, что автобус обучен без проблем ездить по мягкому грунту.

Рестайлинговый пригородный автобус НЕФАЗ 5299–31–52 с габаритами 12250х2550х3100 мм и экологическим классом Евро−5. Общая пассажировместимость — 83 человека, включая 40 мест для сидения. В «базе» — сплошное остекление дверей, панорамное ветровое стекло, полумягкие сиденья, передний электронный указатель маршрута, зеркала заднего вида с электроприводом, шесть отопителей салона, ABS и прочие «плюшки».

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27 октября 2022
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