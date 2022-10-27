КамАЗ представит три новейших автобуса

Полноприводный автобус КАМАЗ−6250 с габаритами 9600х2550х3700 мм способен развивать пиковую скорость 105 км/ч. Стандартная версия с единым кузовом для пассажиров и водителя располагает автоматически выездной подножкой, креслами с трехточечными ремнями безопасности, а также ГЛОНАСС и ABS. Кроме того, машина оборудована кондиционером и системой пожаротушения. Стоит добавить, что автобус обучен без проблем ездить по мягкому грунту.

Рестайлинговый пригородный автобус НЕФАЗ 5299–31–52 с габаритами 12250х2550х3100 мм и экологическим классом Евро−5. Общая пассажировместимость — 83 человека, включая 40 мест для сидения. В «базе» — сплошное остекление дверей, панорамное ветровое стекло, полумягкие сиденья, передний электронный указатель маршрута, зеркала заднего вида с электроприводом, шесть отопителей салона, ABS и прочие «плюшки».