КамАЗ представит три новейших автобуса

Городской низкопольный автобус, как его называют, особо большого класса, КАМАЗ−6299–40–57 соответствует экологическому стандарту Евро−5 и отличается современным дизайном и удобной компоновкой салона.
Как следует из пресс-релиза, «благодаря технологиям изготовления кузова автобус обладает умеренной стоимостью техобслуживания и большим сроком эксплуатации».
Модель спроектирована для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком, позволяющая вмещать в салон до 155 человек.
Полноприводный автобус КАМАЗ−6250 с габаритами 9600х2550х3700 мм способен развивать пиковую скорость 105 км/ч. Стандартная версия с единым кузовом для пассажиров и водителя располагает автоматически выездной подножкой, креслами с трехточечными ремнями безопасности, а также ГЛОНАСС и ABS. Кроме того, машина оборудована кондиционером и системой пожаротушения. Стоит добавить, что автобус обучен без проблем ездить по мягкому грунту.
Рестайлинговый пригородный автобус НЕФАЗ 5299–31–52 с габаритами 12250х2550х3100 мм и экологическим классом Евро−5. Общая пассажировместимость — 83 человека, включая 40 мест для сидения. В «базе» — сплошное остекление дверей, панорамное ветровое стекло, полумягкие сиденья, передний электронный указатель маршрута, зеркала заднего вида с электроприводом, шесть отопителей салона, ABS и прочие «плюшки».