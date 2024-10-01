Кадровый голод: почему перевозчики испытывают острую нехватку водителей

В логистической сфере наблюдается острый дефицит квалифицированных кадров. Портал «АвтоВзгляд» обратился к экспертам, чтобы выяснить причины этой ситуации и изучить возможные пути выхода из нее.

В сфере коммерческих грузовых перевозок уже несколько лет наблюдается ощутимый недостаток шоферов, отмечает руководитель и эксперт кадрового агентства «Шерлок» Анастасия Платонова. Вакансий стало заметно больше после 2020 года. Разные источники, по ее данным, указывают на нехватку от 60 тыс. до более чем 100 тыс. человек.

В любом случае, сегодня в коммерческих грузоперевозках недостает более 30% сотрудников — водителей, машинистов, экспедиторов, отмечает руководитель направления по работе со средним корпоративным бизнесом ГК «Альфа-Лизинг» Анна Грахова. Особо востребованны, по ее сведениям, водители категорий С и Е: к началу 2024-го потребность в дальнобойщиках увеличилась до 25%.

Основные причины кадрового голода, как указывает Грахова, это тяжелые условия труда, а также конкуренция со стороны курьерской доставки, работа в которой легче и комфортнее. Определенные коррективы на рынке труда в свое время внесла и частичная мобилизация, добавляет гендиректор ООО «Байкал-Сервис ТК» Владимир Толкачев.

Вообще, профессия водителя грузового транспорта, по его словам, одна из самых актуальных в вооруженных силах. Также эксперт напоминает про демографический кризис 1990-ых, непрестижность рабочих профессий, отсутствие единой системы подготовки кадров и относительно невысокий уровень зарплат.

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— С начала года сроки закрытия вакансий по водителям в нашей компании в среднем по России выросли на 30-40%. По Москве в среднем с 5 рабочих дней до 10, а порой более. Зарплатные ожидания у кандидатов выросли на 30-40%. Очевидно, что в работе с персоналом, это же касается и водителей, фокус сместился с привлечения сотрудников на их удержание, — делится своими наблюдениями Толкачев.

Кадровик Платонова соглашается, что налицо старение основной массы дальнобойщиков. Эта должность сама по себе предполагает наличие достаточного водительского стажа. Но когда он накапливается, мотива пойти в дальнобойщики может уже и не быть, констатирует собеседница портала «АвтоВзгляд». При этом за «трудовую молодежь» идет настоящая борьба.

— Даже при отсутствии оттока из этой сферы быстро закрыть все вакансии будет сложно. Дальнобойщики не так часто меняют место работы: привыкают к машинам, условиям, маршрутам. Иногда даже отказываются от повышения зарплаты, переживая, что им достанется плохой автомобиль, невыгодная поездка или обозначатся другие проблемы, — рассказывает кадровик.

Также причина нехватки людей в отрасли, по мнению Платоновой, кроется в изменении конъюнктуры рынка логистических услуг. Выросла нагрузка на всю систему комтранса, полагает она. Логистические цепочки активно удлиняются с 2020 года, что приводит к росту потребности в сотрудниках.

Фото globallookpress.com

Кроме того, с 2022 года наблюдается еще и колоссальный рост количества интернет-магазинов и распределительных центров. А 2023-й и 2024-й стали рекордными по числу введенных в эксплуатацию складов. У крупных игроков свои ТС, бонусы, привилегии и, как следствие, возможности взращивать кадры.

Но основной источник водителей на межгород — все равно внешний подбор. И на фоне роста численности небольших логистических компаний борьба за профессионалов обостряется. А к 2030 году их нехватка может достичь 1,5 млн. человек, прогнозирует Анна Грахова из ГК «Альфа-Лизинг».

Сократить дефицит профессиональных водителей она предлагает за счет возрождения государством профильных учебных заведений, которые готовили водителей категорий D и СЕ, а также с помощью популяризации профессии. В свою очередь, кадровик Анастасия Платонова допускает, что автошколы могли бы формировать интерес к профессиональным категориям водителей, вероятно — включив их в программу переквалификации по национальным проектам.

Логистическим компаниям в частном порядке стоит рассмотреть организацию собственных кратковременных обучающих курсов для подготовки водителей, добавляет Грахова. И провести комплексную работу над соблюдением режима отдыха, а также созданием дополнительных преференций, например — ДМС. Также нелишне было бы снизить в профессии пенсионный возраст и предоставить некоторые другие льготы. Эту идею поддерживает и Платонова.

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В целом по стране требуются стоянки для водителей грузового транспорта, качественные комнаты для отдыха с кухней, душевыми, спальными местами, считает Грахова. Причем организовать их нужно не только на федеральных, но и на региональных автодорогах. Эксперт ожидает, что это будет реализовано в рамках национального проекта «Транспорт».

Цифровизация логистических процессов также может снизить дефицит персонала и издержки перевозчиков, указывает Грахова. Например, при помощи беспилотных грузовиков. Успешный эксперимент по их внедрению не только решит вопрос с кадрами, но и повысит производительность логистики, уверена она.

Эту идею поддерживает и директор по развитию компании «ААА Траксервис» Алексей Рамазанов. Автономное движение ТС стало технически реализуемой задачей, и для ниши грузовых автомобилей это особенно актуально именно в связи с острой нехваткой квалифицированных кадров.