Системный кризис: у федеральных перевозчиков нет ни грузов, ни денег

Эксперт Чернов рассказал, как сегодня выживают логистические компании

Российские логисты сегодня переживают самые серьезные испытания, выпавшие на их долю за все последние годы. По данным отраслевых исследований, спрос на автомобильные грузоперевозки снизился на 14% в первом квартале 2025 года, а средние ставки упали на 12,1%. С учетом инфляции реальное снижение стоимости услуг достигает 25% — цифры, которые заставляют кардинально пересматривать подходы к ведению бизнеса. Каким образом, порталу «АвтоВзгляд» рассказал на своем опыте генеральный директор федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Сергей Чернов.

Автор
Иван Флягин

Статистика безжалостна: до 30% компаний, занимающихся грузоперевозками, закончили 2024 год с убытками, а 15-20% вообще ушли с рынка. Около трети мелких и средних автоперевозчиков работают в убыток. Одновременно затраты транспортных компаний в 2025 году выросли на 40-50%, капитальные расходы на автомобили — на 33%, на ремонт и обслуживание парка — на 20%.

Дополнительное давление создают перевозчики из стран ЕАЭС, которые с 1 марта 2025 года получили право на каботажные перевозки внутри России. Имея более низкие расходы и себестоимость, они активно демпингуют, еще больше сжимая маржинальность отрасли.

КАДРОВЫЙ КОЛЛАПС

Кадровый дефицит достиг критических масштабов. Нехватка водителей грузовиков категорий «CE» и «E» составляет 25-30%. Средние зарплаты водителей-дальнобойщиков к концу 2024 года выросли до 150 000-250 000 рублей — на 28-40% выше уровня 2023 года. Сюда же следует прибавить и проблему с дефицитом линейного персонала — диспетчеров и логистов.

Фото: Petrov Sergey/globallookpress.com
В «Скиф-Карго» мы решаем проблему комплексно: инвестируем в обучение персонала, создаем карьерные треки для водителей, развиваем реферальные программы. Понимаем, что в условиях дефицита кадров компании, которые не инвестируют в людей, обречены.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Состояние транспортной инфраструктуры усугубляет проблемы. Погрузка на сети РЖД в июне сократилась до 89,3 млн тонн — один из самых низких показателей за последние годы. Одновременно сохраняется острая нехватка современных складских комплексов, а рост числа продавцов на маркетплейсах увеличил спрос на фулфилмент.

Отчасти решить этот вопрос можно развитием собственной терминальной инфраструктуры в ключевых транспортных узлах, что наша компания и делает. Так же мы активно сотрудничаем с региональными властями по улучшению дорожной сети. Это стратегические инвестиции, которые окупятся в среднесрочной перспективе.

ФИНАНСОВОЕ ДАВЛЕНИЕ

Кредитные ставки достигают 30%, что создает критическое финансовое давление. Рост цен на горючее на 5-8,5% увеличивает долю топливных расходов с 30% до 35% от общих затрат. В таких условиях выживают только компании с эффективным управлением денежными потоками и доступом к долгосрочному финансированию.

Фото: Svetlana Vozmilova/globallookpress.com
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Цифровизация становится не преимуществом, а необходимостью выживания. Кибератаки на транспортные компании участились, а зависимость от IT-систем возросла критически. В связи с этим в «Скиф-Карго» создан отдел информационной безопасности, внедрены многоуровневые системы защиты данных, разработана собственная TMS-система.

Инвестируем в искусственный интеллект для оптимизации маршрутов и прогнозирования спроса, автоматизируем складские процессы, внедряем электронный документооборот. Эти решения позволяют сократить операционные расходы на 15-20%.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ

Ужесточение экологических стандартов кардинально меняет требования к автопарку. Поэтому мы запустили программу обновления с приоритетом на транспорт стандарта «Евро-6», внедрили систему мониторинга выбросов, развиваем мультимодальные перевозки для снижения углеродного следа.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Текущий кризис — это не временная турбулентность, а структурная перестройка отрасли. И выживут компании, которые смогут адаптироваться к новым реалиям: работать с меньшей маржинальностью, инвестировать в технологии и персонал, строить долгосрочные партнерские отношения с клиентами.

В «Скиф-Карго» мы рассматриваем текущие вызовы как возможность для роста. Пока конкуренты сокращают инвестиции, мы наращиваем присутствие в регионах, развиваем новые сервисы, укрепляем технологическую платформу. Те, кто инвестирует в устойчивость бизнеса сегодня, получат конкурентные преимущества завтра.

Российская логистика переживает болезненную, но необходимую трансформацию. На выходе мы получим более эффективную, технологичную и клиентоориентированную отрасль.

