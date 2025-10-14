Зима близко: как подготовить грузовое авто к холодам

Осень — период подготовки к холодному времени года как легкового, так и грузового транспорта. И для большегрузов этот процесс далеко не так прост, как кажется на первый взгляд. Здесь важно не только поменять шины на зимние, но и, например, проверить исправность тормозной системы или убедиться в правильной работе отопителя салона. Отработанными за много лет алгоритмами подготовки коммерческой техники к зиме с порталом «АвтоВзгляд» поделились специалисты транспортной компании «Деловые Линии».

Процедура перевода комтранса на «зимние рельсы» начинается с тщательной проверки основных систем каждого транспортного средства, то есть комплексной диагностики автомобиля.

ЭЛЕКТРИКА И КОМПОНЕНТЫ ПУСКА

Нужно оценить уровень и плотность электролита аккумулятора и при необходимости зарядить или заменить его. Диагностике и возможному обслуживанию также подлежат генератор и стартер. Важно проверить и подключенные к ним силовые кабели на целостность и наличие окислов в местах риска. Для дизельной техники обязательна проверка свечей накаливания и предпускового подогревателя — от их исправности зависит уверенный пуск двигателя в холодное время.

ОХЛАДИТЬ И ОТОПИТЬ

Требуется оценить уровень и плотность антифриза, откорректировать его до нормы, проверить герметичность системы охлаждения. Отдельное внимание нужно уделить работе автономного отопителя салона и штатного отопителя, включая моторчик привода заслонок и блок климата. Также необходимо проверить подогреватель фильтра сепаратора. Помимо этого, рекомендуется провести визуальный осмотр всех шлангов системы на предмет микротрещин и следов протекания.

Фото: Bulkin Sergey/globallookpress.com

ТОРМОЗА И ПНЕВМАТИКА

Здесь диагностика выстраивается по пути следования сжатого воздуха. Ее лучше начинать с источника — компрессора, который нужно проверить на выброс моторного масла. Далее стоит уделить внимание качеству воздуха: необходимо удалить скопившийся конденсат, установить клапан его сброса и заменить фильтр осушителя при пробеге свыше 30 000 км.

Следующий этап — проверка целостности пневмоконтура: выявление утечек воздуха, осмотр пневморессор, проверка работоспособности клапанов управления пневмоподвеской тягача и полуприцепа. Также нужно осмотреть шланги тормозной системы на наличие повреждений. Финальный и обязательный этап — проверка тормозных усилий между тягачом и полуприцепом.

«ЛОБОВУХА» И ЗЕРКАЛА

Требуется проверить механизм стеклоочистителя, щетки, магистрали омывателя, включая целостность его бачка, а также работоспособность обогрева зеркал.

ДЕЛА КОЛЕСНЫЕ

Если на автомобиле не стоит всесезонная резина, его нужно переобуть в зимние шины, а также проверить глубину их протектора. Износившиеся и непригодные для дальнейшей эксплуатации покрышки подлежат замене, даже если их нормативный пробег не выработан. Отдельная важная процедура — обслуживание креплений запасных колес и механизмов их опускания, включая протяжку кронштейна запасного колеса.

Фото: Aleksandr Schemlyaev/globallookpress.com

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Необходимо провести визуальный осмотр шлангов и соединений топливной системы — их износ на морозе может привести к разгерметизации, подсосу воздуха и утечке топлива. А владельцы дизельной техники с наступлением холодов могут столкнуться с парафинизацией солярки. Решение этой проблемы требует системного подхода и внимания к деталям.

Первый шаг — мониторинг прогноза погоды. Важно максимально выработать летнее дизтопливо до наступления морозов, чтобы перейти на зимнее. Однако на практике полностью избежать остатков «лета» в баках удается не всегда. На такие случаи необходимо заранее приобрести антигель.

Добавлять средство рекомендуется за 1-2 дня до ожидаемого похолодания, чтобы топливо в фильтре (отстойнике) не перешло в состояние парафина. Если в баке топливо остается жидким, а в фильтре образуется парафиновая пробка, техника работать не будет.

Фото: Juri Zolotarev/globallookpress.com

Специалисты рекомендуют иметь запас антигеля, достаточный для двух полных заправок каждого автомобиля. Этого обычно хватает для плавного перехода на зимнее топливо. При использовании такой автохимии критически важно строго следовать инструкции по применению.

ПОЛНЫЙ ЭКСТРИМ

Для транспорта, работающего в регионах с экстремально низкими температурами, например, таких как Якутия, стандартной подготовки недостаточно. Таким автомобилям помимо стандартного набора вроде лопаты и буксировочного троса требуется расширенный аварийный комплект. В него должны входить: набор инструментов, включая специализированный ключ для топливного фильтра; топливные фильтры тонкой и грубой очистки, фильтр осушителя; набор шлангов для замены в полевых условиях; второе запасное колесо; цепи противоскольжения.

...Комфортные и безопасные поездки зимой — это про синергию грамотных регламентов и исправной техники. Следуйте советам опытных специалистов, и тогда ваш грузовой автомобиль будет готов к снежному и морозному времени года на все 100%.