Дефицит и дороговизна солярки окончательно добьют российский рынок автоперевозок

Отечественный логисты пребывают сегодня в глубоком унынии: в отрасли царит разочарование от несбывшихся прогнозов относительно скорого завершения сложного периода. Фактически рухнули надежды на экономический «буст», у значительного числа компаний существенно сократились объемы перевозок, об обновлении автопарков речь давно не идет, среди продавцов коммерческого транспорта — череда банкротств. А теперь ситуацию значительно усугубили перебои с горючим и рост цен на него. Почему проблемы с обеспечением соляркой нынче как никогда критичны для отрасли, порталу «АвтоВзгляд» объяснил учредитель компании «ААА Траксервис» Валерий Кузьмин.

— Затраты на топливо, составляющие до 30% в общих расходах на содержание и работу автопарка перевозчика, крайне негативное влияние на бизнес. Без сомнений, это очень существенно, и снижение расхода горючего всегда было актуальной задачей для транспортных компаний. Но текущая ситуация особенно осложняет жизнь игрокам коммерческого сегмента, — рассказывает г-н Кузьмин.

С начала 2025 года солярка в России, по замечанию эксперта, подорожала на 20-30%. Более того, в некоторых регионах уже ощущается ее дефицит. Но повышать цены на свои услуги транспортники опасаются, поскольку слишком велик риск частичной потери клиентов. К тому же в некоторых случаях ставки зафиксированы в долгосрочных контрактах.

— Конечно, многие будут пытаться найти альтернативных поставщиков топлива, предлагающих относительно низкие цены. Но и здесь может возникнуть очень серьезная проблема, предупреждает собеседник портала «АвтоВзгляд». — Качество такого товара окажется существенно ниже, чем у крупных сетевых поставщиков.

А его активное использование, в свою очередь, приведет к снижению ресурса задействованной в логистическом деле техники и росту затрат уже в статьях ремонта. Кстати, критический вес в отечественном грузовом парке давно набрала популяция азиатских марок, и про авто европейского уровня дилеры и многие их клиенты просто забыли...

Фото Frank Hoermann/Sven Simon/globallookpress.com

— Возможно, — продолжает специалист, — в другой ситуации проблемы на топливном рынке страны не оказали бы столь драматичного влияния на отрасль. Но Правительство РФ, восполняя дефицит бюджета повышением НДС, снижением лимитов в упрощенной системе налогообложения (УСН) и рядом других непопулярных мер, запустило механизмы, обратные позитивным ожиданиям представителей комтранса.

А темпы инфляции в стране заставляют усомниться, что по итогам оставшихся в 2025 году заседаний совета директоров Банка России учетная ставка окажется ниже 16%. Кроме того, продолжается индексация утильсбора, отзываются ОТТС на отдельные марки грузовых авто, сворачивается субсидируемый лизинг для локализованных производств. И при подобном сценарии отрасли не приходится рассчитывать на некие взрывные инвестиции в ближайшей перспективе, — уверен представитель «ААА Траксервис».

Нагромождение проблем в комтрансе уже привело к тому, что большинство дилеров и дистрибьютеров в 2025 году стали распродавать технику себе в убыток ввиду кассовых разрывов и общей затоваренности, жалуется представитель отрасли.

Такому развитию событий способствовал целый ряд факторов: китайская модель ведения дел с поставками техники «от завода» (исходя из так называемых стоковых возможностей дистрибутеров, а не от реальной потребности рынка); полная дилерская анархия; перенасыщение сети; прямая конкуренция между дилерами и импортерами; масштабный переход большинства участников на мультибрендовую модель продаж и колоссальный объем ремаркетинга изъятой коммерческой техники со стороны лизинговых компаний.

Фото PPI/globallookpress.com

Таким образом, в нынешних условиях дальнейшее повышение цен на топливо, расходы на которое и так достигают, повторим, почти третьей части в затратах перевозчика на содержание автопарка, становится серьезной угрозой для комтранса России в целом.

Кузьмин делает неутешительный вывод: текущее удорожание солярки ведет к ощутимому снижению прибыльности перевозок, росту тарифов, простоям из-за поиска и ожидания топлива, а также к повышению затрат на ремонт и обслуживание машин.

Ну и, разумеется, тотальному отказу от закупок свежей техники. И если в 2024 году в стране было реализовано свыше 100 000 новых крупнотоннажных грузовиков (HCV), что само по себе стало мощным падением (почти на 19% относительно 2023-го), то по итогам нынешнего года даже результат в 60 000 единиц пристроенных большегрузов можно будет считать позитивным результатом.