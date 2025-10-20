Последний день осени станет и последним днем «проходного утиля»: с 1 декабря резко подорожает сбор на автомобили мощнее 160 л.с., что, по словам чиновников, станет благословением и манной небесной снизойдет на отечественных автопроизводителей. Все сразу побегут за новыми отечественными машинами, в очереди выстроятся! Однако специалистам перспективы автопродаж в декабре (как, впрочем, и в октябре-ноябре) видятся менее благостными. Подробности — на портале «АвтоВзгляд»

Многочисленные конференции, собрания и совещания отечественных автодилеров, как ключевых игроков рынка, сейчас проходят под эгидой единственного вопроса: что делать дальше? Такими темпами, как сейчас, уже завтра в автосалонах выгоднее станет следует открывать фитнес-центры и рестораны, а не торговать транспортными средствами.

Рынок стагнирует (причем — в геометрической прогрессии), утильсбор делает бизнес бесперспективным, а цена заемных средств — бессмысленным. Новый «утиль» этот тренд никак не изменит, не увеличив, а наоборот — снизив количество сделок. Другой вопрос: а что изменит? И, что не менее важно, можно ли еще спасти то устройство авторынка, которое есть в России сейчас, или «хромого коня» следует пристрелить? Принимать решение о дальнейшей деятельности многие дилерские сети будут на основании 4 квартала 2025 года, который задаст тренд на весь следующий год.

— Последний квартал 2025-го, скорее всего, пройдет под знаком стагнации: рынок новых LCV все еще в минусе по отношению к 2024 году, падение за год ожидается в диапазоне 10-15%. Да, мы видим, что во втором и третьем квартале темпы снижения замедлились — это хороший сигнал, но до роста еще далеко, — считает Михаил Семенихин, руководитель направления «AVIOR Коммерческие автомобили».

По мнению эксперта, главным тормозом по-прежнему остается высокая стоимость финансирования, из-за чего предприниматели предпочитает тянуть с обновлением своих парков. К концу года, по его словам, многое будет зависеть от действий государства.

Если ключевая ставка ЦБ снизится и появятся новые льготные программы лизинга или кредитования, можно ожидать стабилизацию и даже точечный рост в сегменте last mile доставки и корпоративных парков. Без этого рынок закончит год в минусе, хоть и меньшем, чем прогнозировалось в начале, убежден собеседник портала «АвтоВзгляд».

Бизнес — бизнесом, а рыночная экономика — рыночной экономикой, но автопродажами в России, в том числе и продажами коммерческой техники, до сих пор правит тяжелая длань государства, которая и будет в дальнейшем двигать фигурки по доске. Действовать без оглядки на действия властей — бессмысленная и отчаянная затея, которая победой не может закончится примерно никогда. И все участники сообщества это прекрасно понимают.