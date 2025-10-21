Прекрасное далеко: почему российские грузовики на газомоторном топливе никуда не поедут

В начале октября в Петербурге традиционно прошел ежегодный, уже четырнадцатый по счету, газовый форум ПМГФ-2025. Разумеется, он был международным и стал самым масштабным в истории проведения, собрав рекордное количество участников: организаторы отчитались о почти 36 000 представителей компаний, экспертов, аналитиков, ученых из 52 стран. На экспозиции площадью 51 тыс. кв. м передовые разработки, современное оборудование и инновационные технологии представили 620 компаний. Главным событием, как водится, стала экспозиция «Газпром — территория технологического лидерства». Но если сосредоточиться на привычной нам автомобильной тематике, то восхищение газовым развитием как-то меркнет.

Отчетливый тому пример — полное отсутствие на форуме импортных грузовиков, включая китайские. И это при мощном «поднебесном» доминировании во всех сегментах коммерческого транспорта России! А ларчик открывается просто: участие в предыдущих подобных форумах убедило наших восточных партнеров, что массовых продаж газовой техники в РФ ожидать не стоит.

А участвовать в имиджевых (и весьма недешевых) мероприятиях за свои деньги прагматичные соседи не собираются. Кстати, их логику разделяют и отечественные партнеры-дилеры, тоже не выставившие ни одной машины. Правда, довольно обширную экспозицию неожиданно выкатили отечественные и братские автопроизводители.

В дополнение к привычным белорусским МАЗ, Пожснаб и БелАЗ, в этот раз участие в форуме принял и МЗКТ. Раньше его машины изредка показывали надстройщики, в этот же раз сам завод привез пятиосного монстра модели 830001. На полноприводном шасси со всеми блокировками партнер, компания «Фидмаш», установила тяжелое колтюбинговое оборудование. Габаритная длина машины составляет 16,5 метров, полная масса — 75 200 кг. При этом мощность дизеля ЯМЗ довольно скромная — 420 л.с. при 1900 об/мин.

Фото автора

Стратегический партнер «Газпрома», автозавод КамАЗ, показал сразу несколько тягачей КамАЗ-54901. Это газомоторные версии флагмана поколения К5, оснащенные рядным газовым двигателем мощностью 460 л.с., автоматизированной коробкой передач и двумя криобаками, вмещающими 1060 литров сжиженного природного газа (запасе хода до 1600 км на одной заправке).

Четыре таких тягача проехали 13 000 км из Владивостока в Санкт-Петербург и приняли участие в работе шоу. Представитель челнинцев отметил, что «этот факт, во-первых, подтверждает готовность российского автопрома к массовому производству подобной техники, а во-вторых, подтверждает готовность инфраструктуры, сети заправок к массовому обслуживанию этих автомобилей».

Добавим, что успеху пробега, возможно, также способствовало наличие полуприцепа с газом, зацепленного за один из тягачей. Кстати, газовые пробеги и раньше успешно финишировали на форуме, причем при гораздо большем количестве участников и международном маршруте.

Надо заметить, что кое-какие подвижки в газификации все же имеются. Если ранее почти все газовые двигатели на нашей технике были импортного (и не только китайского!) производства, то теперь все чаще это отечественные разработки (пусть и с китайскими узлами).

Фото автора

В частности, экспозиция горьковского завода включала газовую версию «Соболя NN 4x4» с битопливным 3-литровым мотором Evotech, «Газон NEXT 8,7 CNG» и «Валдай 12 CNG», оснащенные новым газовым двигателем ЯМЗ-535 рабочим объемом 5,1 л и мощностью 170 л.с.

Так же был представлен крупнотоннажный седельный тягач «Валдай 45 LNG» с газовым двигателем объемом 14,8 литра. Кстати, на расположенном неподалеку стенде ярославцы показали и другие газовые версии своих двигателей: ЯМЗ-537 (230 или 313 л.с.) и ЯМЗ-770 (450 л.с.).

Самым же любопытный на форуме стал, на наш взгляд, стенд частного миасского завода АМТ. Помимо метанового мусоровоза с установкой Wastemaster, водородного и беспилотного тягачей, миассцы привезли настоящий шоу-стоппер: тяжелый сочлененный вездеход 10х10. Разработан он для транспортировки специального оборудования по пересеченной местности в температурном диапазоне от -50 до +40 °C.

Фото автора

Его особенностью является собственная гидропневматическая подвеска. Она обеспечивает плавность хода и автоматически поддерживает горизонтальный уровень рамы, перераспределяя нагрузку на колеса при наезде на неровности.

Прибавьте сюда сочлененную раму из двух частей, соединенных шарнирным механизмом. Именно эти нюансы создатели отмечают, как неоспоримые преимущества.

Однако к конструкции есть и вопросы, Как поведет себя сложная гидропневмосистема в условиях экстремального холода, и почему шарнир рамы ограничен одной степенью свободы (по горизонтали?).

Фото автора

Хотя куда интереснее другое: когда же наступит продемонстрированное на форуме прекрасное газовое будущее с массовым строительством газовых заправок по стране? Ведь без соответствующей инфраструктуры грузовики на газу так и останутся выставочными экземплярами Увы, но об этом на ПМГФ-2025 не было сказано ни слова...