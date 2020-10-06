Быстро и дешево: все о транспондерах для коммерческого транспорта

— Безусловно согласен, что на платных автодорогах дорожное полотно хорошего качества, есть специально выделенные зоны для отдыха водителей, они огорожены от животных, на других трассах то и дело выбегающих на дорогу. Единственное, на мой взгляд, чего не хватает нашим «платникам» — так это развитой инфраструктуры: кафе, заправок, мотелей, — считает Артур Мурадян, генеральный директор транспортной компании Traft.

Однако инфраструктура мало-помалу развивается, а здесь еще важно понимать, что, оплачивая проезд по скоростным дорогам, водители экономят время, а значит, могут выполнять больше заказов, и прибыль компании только увеличится. Тем более, что «платники» не такие уж и разорительные, если пользоваться ими с толком. Или — точнее говоря — с транспондером.

Едва ли найдется водитель, не слышавший о таком чудо-девайсе, как транспондер. Компактное устройство, крепящееся на лобовое стекло автомобиля, позволяет оплачивать проезд по автодорогам бесконтактно — без остановок и общения с кассирами, но с бонусами в виде скидок, доходящих иной раз до 40%.