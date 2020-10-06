«Секретные» возможности транспондера, о которых никто не знает

Платные дороги, которых в России с каждым годом становится все больше, позволяют существенно экономить время в пути, гарантируя всем водителям высокий уровень комфорта и безопасности. Также для удобства автомобилистов была введена система бесконтактной оплаты посредством транспондера — компактного устройства, размещающегося на лобовом стекле машины.

Девайсы, стоимость которых, например, у компании «Автодор — Платные Дороги» не превышает 3000 рублей, позволяет экономить на проезде по скоростным дорогам до 40% (с учетом дополнительной скидки по программе лояльности). Согласитесь, солидный и очень полезный бонус для логистических компаний, располагающих широким парком автомобилей, ежедневно передвигающихся по платным трассам.

Однако скидка и возможность рассчитываться за проезд, не останавливаясь в пунктах взимания платы, — далеко не все преимущества, предоставляемые транспондерами. Для юридических лиц — пользователей устройств — разработан и ряд дополнительных услуг, позволяющих оптимизировать не только финансовые процессы, связанные с оплатой проезда по скоростным дорогам, но ряд других.