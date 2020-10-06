Все включено: экономим на «Платоне» и содержании грузовика

«Платники» появились в России относительно недавно — впервые россиянам предложили более качественную и безопасную альтернативу в 1999 году, когда на трассе М4 «Дон» открылся обход села Хлевное Липецкой области. И поскольку все новое россиянами традиционно — гримасы менталитета — всегда принимается в штыки, шквал критики обрушился и на «коммерческие» трассы. Со временем многие водители, конечно, их «распробовали», но, чтобы окончательно искоренить стереотип о «бессмысленной дороговизне», должно пройти время.
Чтобы убедиться в том, что в действительности платные дороги — это удобно и выгодно, если речь идет не о редких поездках за город, а о ежедневном использовании трасс в бизнес-целях, достаточно ознакомиться со списком преимуществ, которые они предоставляют. Ведь среди них есть не только очевидные — такие как, скажем, меньшее время в пути — но и косвенные.
БЫСТРЕЕ
Но раз уж мы затронули тему сокращения времени в пути, с нее и начнем. Ни для кого не секрет, что максимально разрешенная скорость транспортных средств на автомагистралях выше, чем на обычных дорогах. Так, «легковушкам» и грузовым автомобилям с массой до 3,5 т разрешается разгоняться здесь не до 90, а до 110 км/ч (на некоторых участках платных дорог даже до 130), а коммерческому транспорту с массой более 3,5 т — не до 70, а до 90 км/ч.
Надо учитывать и тот факт, что бесплатные дороги зачастую пролегают через населенные пункты, где максимально разрешенная скорость снижается до 50—60 км/ч. А прибавить сюда еще светофоры, пешеходные переходы, пересечения со второстепенными дорогами, пробки — и время в пути многократно увеличивается. Используя «платники», можно быстрее добираться до конечных точек, а значит за тот же временной период доставлять больше грузов. Выгода, что называется, налицо.
При этом, к слову, экономить на платных дорогах еще больше времени позволяют транспондеры, ведь водителю не нужно останавливаться, чтобы рассчитаться за проезд. Списание средств происходит с устройства автоматически на скорости около 30 км/ч. На самих девайсах не разоришься — например, компания «Автодор — Платные Дороги», транспондеры которой покрывают большую часть платных дорог и предоставляют самые большие скидки, предлагаются по цене от 1050 до 2900 рублей.
БЕЗОПАСНЕЕ
Никто не застрахован от непредвиденных ситуаций на дороге, которые также отнимают у водителей значительное время — тех же дорожно-транспортных происшествий. Логично, что риски попасть в аварию на трассе без должного освещения с повышенным трафиком, пешеходами, светофорами и перекрестками существенно выше, чем на скоростной магистрали, где их нет.
А даже если ДТП и произойдет, то сотрудников ГИБДД, вероятнее всего, придется ждать меньше — по «платнику» они доберутся до места происшествия гораздо быстрее. К тому же тут круглосуточно дежурят аварийные комиссары, контролирующие ситуацию посредством камер видеонаблюдения. И на место прибудут в течение 10—12 минут. Регламент у них такой. Они в случае необходимости помогут правильно составить европротокол, если тот будет применим.
ПРОЩЕ
Впрочем, одним лишь составлением европротокола обязанности аварийных комиссаров не ограничиваются. Технические специалисты готовы оказать водителю обездвиженного автомобиля практически любую помощь: оперативно заменят поврежденное колесо, проведут мелкий ремонт, подвезут, если необходимо, топливо. И все эти услуги, что интересно, предоставляются совершенно бесплатно. Ну, разве что за горючку нужно будет рассчитаться, но исключительно по ценам АЗС.
А сколько времени и денег потратит водитель коммерческого транспорта, если его автомобиль остановится по той или иной причине на бесплатной дороге в нескольких сотнях километров от ближайшего населенного пункта? Понятно, что в большинстве своем сотрудники транспортных компаний обладают знаниями и навыками, чтобы выйти из нештатной ситуации самостоятельно, но далеко не все проблемы можно решить на месте, не имея оборудования или пары «запасных» рук.
КОМФОРТНЕЕ
И совсем не лишним будет напомнить, что при строительстве платных дорог применяются самые инновационные технологии, заимствованные за рубежом, и высококачественные материалы. Благодаря этому здесь дорожное полотно лучше, нежели на бесплатных альтернативах — мелкие ямки и прочие неровности встречаются крайне редко.
«И где здесь экономия для транспортной компании?» — спросите вы. Все просто: элементы систем автомобиля — в частности, тормозной, рулевой и ходовой — прослужат при активном использовании платных дорог с качественным покрытием значительно дольше: меньше средств потребуется на их обслуживание и ремонт.
К тому же, как мы уже сказали, на скоростных трассах отсутствуют «сдерживающие факторы», и водитель может долгое время поддерживать крейсерскую скорость, что позитивно сказывается на расходе топлива и ресурсе машины.
— Пользование платными дорогами действительно помогает нам в сокращении расхода топлива и экономии рабочего времени водителя. Снижается его утомляемость, что, в конечном итоге, положительно влияет еще и на безопасность движения, — подтвердил выводы портала «АвтоВзгляд» Михаил Пальков, заместитель генерального директора международной транспортно-логистической компании «ТРАСКО» по транспорту.
ДЕШЕВЛЕ
В ноябре 2015 года в России запустили «Платон» — систему взимания платы с коммерческих автомобилей, имеющих максимальную разрешенную массу свыше 12 т. Владельцев грузовой техники обязали вносить платежи в счет возмещения вреда, который неизбежно причиняется дорогам в ходе их эксплуатации большегрузами.
Любопытно при этом, что на платных дорогах отчислений в систему «Платон» нет — это закреплено на законодательном уровне. Включен ли сей налог в стоимость проезда по скоростным трассам? Тоже нет. Просто компании освобождены от внесения платежей, что позволяет им экономить по 2 рубля 20 копеек на каждом километре пути. К слову, сегодня по некоторым данным, расходы на «Платон» составляют порядка 5—7% затрат перевозчиков.
БОЛЬШЕ
А чтобы извлечь из платных дорог максимальную пользу для бизнеса, имеет смысл приобрести транспондеры, о которых мы уже упоминали. Например, те же устройства T-pass, предлагающиеся компанией «Автодор-Платные Дороги», дают не только прямые скидки на проезд по трассам концессионера, но и позволяют подключиться к программе лояльности. Суммарные бонусы достигают 40% — то есть, пользоваться всеми благами «платников» можно почти за полцены.
Кроме того, транспондеры открывают для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей дополнительные возможности. Бизнесмены при желании совершенно бесплатно подключают электронный документооборот, оформляют ежемесячную экспресс-доставку закрывающих бумаг или заказывают персонализацию устройств логотипами компании, чтобы повысить узнаваемость бренда.