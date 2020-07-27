Трущебы «Пролетарки»: неожиданный автотур по Твери

В 1859 году бывший крепостной крестьянин, ставший богатейшим купцом, по имени Савва Васильевич Морозов основал вместе со своим младшим сыном Тимофеем «Товарищество Тверской мануфактуры бумажных изделий». С тех пор вместе с успешным развитием фабрики, возведенной на правом берегу притока Волги реки Тьмаки, вокруг нее стал разрастаться целый рабочий микрорайон с полноценной инфраструктурой, автономной от «большой» Твери.

История «Пролетарки»

Промышленники Морозовы никогда не жалели средств для улучшения быта и условий работы своих рабочих. Еще в 1870-х годах по инициативе Варвары Алексеевны Морозовой здесь построили целый комплекс благотворительных учреждений: больницу, аптеку, родильный приют, приют для сирот, ясли, дом призрения, богадельню, ремесленное училище, библиотеку, детскую школу и прочие заведения. Позже появились специальное жилье для семейных рабочих, магазины, банк, народный театр и даже звездная обсерватория — всего более 50 зданий.

Причем руководство мануфактуры не экономило на строительстве жилых, хозяйственных, общественных и промышленных зданий в Морозовском городке, приглашая для этого именитых и дорогостоящих архитекторов. В результате тут появился целый историко-архитектурный комплекс выдающихся по тем временам сооружений из красного кирпича с элементами неоготики и модерна, сохранившийся до сих пор. На Всемирной выставке 1900 в Париже года проект фабрикантов Морозовых был удостоен серебряной медали.