Трущебы «Пролетарки»: неожиданный автотур по Твери

В 1859 году бывший крепостной крестьянин, ставший богатейшим купцом, по имени Савва Васильевич Морозов основал вместе со своим младшим сыном Тимофеем «Товарищество Тверской мануфактуры бумажных изделий». С тех пор вместе с успешным развитием фабрики, возведенной на правом берегу притока Волги реки Тьмаки, вокруг нее стал разрастаться целый рабочий микрорайон с полноценной инфраструктурой, автономной от «большой» Твери.
История «Пролетарки»
Промышленники Морозовы никогда не жалели средств для улучшения быта и условий работы своих рабочих. Еще в 1870-х годах по инициативе Варвары Алексеевны Морозовой здесь построили целый комплекс благотворительных учреждений: больницу, аптеку, родильный приют, приют для сирот, ясли, дом призрения, богадельню, ремесленное училище, библиотеку, детскую школу и прочие заведения. Позже появились специальное жилье для семейных рабочих, магазины, банк, народный театр и даже звездная обсерватория — всего более 50 зданий.
Причем руководство мануфактуры не экономило на строительстве жилых, хозяйственных, общественных и промышленных зданий в Морозовском городке, приглашая для этого именитых и дорогостоящих архитекторов. В результате тут появился целый историко-архитектурный комплекс выдающихся по тем временам сооружений из красного кирпича с элементами неоготики и модерна, сохранившийся до сих пор. На Всемирной выставке 1900 в Париже года проект фабрикантов Морозовых был удостоен серебряной медали.
К сожалению, сейчас Морозовский городок, который с советских времен стали называть «Пролетаркой», превращается трущобы. Уникальные здания с каждым годом ветшают, при этом в них продолжают жить люди. Но несмотря на запустение, среди этих величественных и монументальных сооружений сохраняется особая атмосфера далекого морозовского прошлого. Так что на KIA Sportage мы переместились в давно минувшую эпоху в прямом и переносном смысле, что рекомендуем сделать всем автотуристам.
Комфорт и безопасность
Часовая экскурсия по «Пролетарке» после 160 километров загородной трассы сильной усталости водителю не прибавили. Исследуя прошлое старинных тверских кварталов на корейском кроссовере, можно было лишний раз убедиться, что в городской среде Sportage чувствует себя, как рыба в воде.
А все потому, что управляется кроссовер легко и предсказуемо. Сбалансированные настройки руля и подвески оптимальны для вождения как в городе, так и на трассе. Создается впечатление, что каждый механизм в автомобиле работает на один результат — комфорт вне зависимости от дорожных условий.
Слаженный тандем 2-литрового 150-сильного атмосферника и шестиступенчатого «автомата» лишен спортивных амбиций, при этом динамические характеристики вполне соответствуют темпераменту безопасного семейного автомобиля. Тем не менее система Drive Mode Select наряду с режимом Eco предлагает и режим Sport, раскрывая темперамент мотора на всю катушку.
Заметим тут, что хотя наш полноприводный KIA Sportage в демократичной комплектации Luxe+ не может похвастать передовыми электронными ассистентами, имеющегося арсенала (датчик дождя, парктроник с камерой заднего вида, обычный круиз-контроль и помощник спуска и подъема в гору) водителю хватает за глаза, чтобы чувствовать себя в полном комфорте и безопасности. Это как раз наглядный пример, доказывающий, что вовсе необязательно переплачивать за дополнительный инновационный фарш в современном автомобиле.
В длительном путешествии водителю проще оценить каждую мелочь в салоне с точки зрения эргономики. А в этом отношении здесь царит настоящий немецкий порядок. Корейские инженеры марки выложились по максимуму, чтобы угодить владельцу: удобное водительское кресло оборудовано широким диапазоном настроек, рулевая колонка регулируется по высоте и вылету, элементы управления на центральной консоли расположены в идеальной доступности для водителя. И даже такая мелочь, как обращенный в сторону водителя восьмидюймовый монитор медиасистемы говорит о многом.
А если ко всему перечисленному прибавить сервисы «Яндекс.Авто» голосовой ассистент Алиса и Навигатор, которые в этом году появилась в оснащении Sportage, то в плане водительского комфорта достойного конкурента корейскому кроссоверу в своем сегменте найти будет совсем нелегко.
…Ну а наш трип тем временем продолжается: какие другие достопримечательности мы выбрали по пути в Санкт-Петербург, вы можете узнать, путешествуя вместе с порталом «АвтоВзгляд» по интерактивной карте.