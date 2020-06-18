«Улетная заправка»: как превратить топливные баллы в полетные мили

Одной из многочисленных ласточек новых тандемов стала программа «Улетная заправка», которую предложили потребителю «Газпромнефть» и авиакомпания S7. Это первая подобная история в России, которая позволит корпоративным клиентам не только выгодно заправляться, но и получать привилегии при перелетах своих сотрудников.
Участник партнерской программы «ОПТИ24» получит кэшбэк до 3% с каждой транзакции на АЗС сети «Газпромнефть» и станциях-партнерах: в программу входят бензин (кроме АИ-92), услуги мойки, шиномонтажа и автосервиса, а также покупки в магазинах. Обязательное условие — оплата с помощью сервисной карты «ОПТИ 24».
Клиент получит кешбэк в виде баллов онлайн-сервиса и программы лояльности для бизнеса S7 Profi. Накопленные баллы могут быть использованы для приобретения авиабилетов и услуг на борту: например, выбора места, оплату дополнительного багажа или специального питания.
– Совместным проектом с S7 Profi мы создали первую партнерскую программу топливного ритейлера и авиакомпании в В2В-сегменте. Стоит отметить, что за такую коллаборацию проголосовали сами клиенты: мы предложили им различные варианты партнерских проектов, и более 20% опрошенных выбрали спецпредложения на услуги авиакомпании. Уверен, что наши клиенты оценят не только удобство, но и выгоду заправки транспорта с помощью сервисных карт «ОПТИ 24», — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» новацию генеральный директор «Газпромнефть-Корпоративные продажи» Дмитрий Гузеев.