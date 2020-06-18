«Улетная заправка»: как превратить топливные баллы в полетные мили

Одной из многочисленных ласточек новых тандемов стала программа «Улетная заправка», которую предложили потребителю «Газпромнефть» и авиакомпания S7. Это первая подобная история в России, которая позволит корпоративным клиентам не только выгодно заправляться, но и получать привилегии при перелетах своих сотрудников.

Участник партнерской программы «ОПТИ24» получит кэшбэк до 3% с каждой транзакции на АЗС сети «Газпромнефть» и станциях-партнерах: в программу входят бензин (кроме АИ-92), услуги мойки, шиномонтажа и автосервиса, а также покупки в магазинах. Обязательное условие — оплата с помощью сервисной карты «ОПТИ 24».