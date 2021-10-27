ORLEN OIL — пробуем популярное европейское масло на наших дорогах

Например, европейские и российские перевозчики, которые перевели свою технику на масла ORLEN (ORLEN OIL — крупнейшая нефтепромышленная корпорация в Восточной Европе, ведущая свою историю аж с 1853 года), могут подтвердить соответствие смазочных материалов всем заявленным допускам и спецификациям, стабильность качества масел от партии к партии и на собственном опыте эксплуатации доказать эффективность применения смазочных материалов в оптимизации расходов.
Важно отметить, что современные и актуальные допуски и спецификации получены благодаря выбору оптимальных для каждого конкретного продукта рецептур, которые, в свою очередь, базируются исключительно на пакетах присадок и основе от признанных лидеров отрасли. И самое главное — при производстве товарных масел полностью исключаются какие-либо изменения утвержденных рецептур, направленные на удешевление продукции. Скажем больше — на всех европейских заводах корпорации ORLEN OIL (семь из которых являются именно нефтеперерабатывающими) действуют единые и весьма жесткие стандарты качества, которые актуальны для стран Европейского Союза. Иными словами мы говорим про современное высокотехнологичное производство.
Доверие к бренду ORLEN сформировалось не только со стороны владельцев парков коммерческой и специальной техники, но и со стороны промышленных гигантов ЕС. Поставка смазочных материалов, а также специальных и технических жидкостей на заводы требует от их изготовителя не только гарантий высокого качества продукции, но и его стабильности, безусловного соответствия заявленным характеристикам. Это имеет ключевое значение не только с точки зрения обеспечения надежной работы производственного оборудования, но и выпуска продукции. Если автоматическая линия будет работать во внештатном режиме, что мы получим на выходе?
Кстати, ORLEN OIL является крупнейшим поставщиком ГСМ на территории Польши и оказывает еще и заметное влияние на рынок смазочных материалов сопредельных стран, например, Чехии, которая имеет высокоразвитую промышленность. А бизнес просто не станет доверять свой успех партнерам, которые могут подвести. Это говорит о многом.
Но, вернемся к моторным маслам ORLEN для коммерческой техники. Предлагая на российском рынке свою продукцию, компания делает ставку на масла наилучшим образом подходящие технике, которая формирует российский парк. То есть, учитывается как возраст машин, так и их условия работы, техническое состояние, качество топлива и т. д.
Так, если речь идет о современных грузовиках, которым требуются малозольные моторные масла (low SAPS), то оптимальным выбором станет PLATINUM ULTOR PROGRESS 10W-40, изготовленное на синтетической основе. Данный продукт может использоваться как основной в смешанных парках, на балансе которых стоят грузовики экологических классов Euro V, Euro IV, Euro III и ниже, а также в машинах, которые работают на сжиженном и сжатом газе (CNG и LNG).
Для автомобилей, укомплектованных современными высокофорсированными дизельными моторами, которые эксплуатируются в сложных условиях с увеличенными интервалами смены масла создано полусинтетическое моторное масло PLATINUM ULTOR EXTREME 10W-40 (тип UHPDO). Данный продукт — та самая золотая середина, которая позволит гарантировать надежную работу техники и при этом не нести высоких затрат на смазочные материалы.
Если парк машин возрастной или речь идет о специальной технике, имеющей невысокий экологический класс, то оптимальным выбором станет минеральное моторное масло PLATINUM ULTOR PLUS 15W-40, которое благодаря грамотно подобранной рецептуре имеет широкий перечень допусков и соответствий, что позволяет закрывать им потребности мультимарочного парка.
И, наконец, последнее. Важным преимуществом смазочных материалов ORLEN является их присутствие в большинстве регионов России, а также минимальный процент контрафакта. Найти оригинальные масла можно не только в специализированных магазинах, которые торгуют запасными частями и расходными материалами для коммерческой техники. Они всегда в наличии на крупнейших Интернет-площадках, например таких как: market.yandex.ru, ozon.ru и onlinetrade.ru.
Перевозчики и эксплуатирующие организации, решившие перевести свой парк техники на масла ORLEN, могут рассчитывать на поддержку со стороны специалистов «АЛЛЕЯ ГРУПП» (официальный представитель ORLEN Oil в России), которые подберут оптимальный продукт под технику, работающую в конкретных условиях. Помимо этого владельцы автомобилей и спецтехники получают возможность оптимизировать периодичность проведения технического обслуживания машин. Для этого специалисты «АЛЛЕЯ ГРУПП» проведут мониторинг работы масел в моторах и определят оптимальную его наработку.
Как показывает практика это не только снижает прямые затраты на покупку смазочных материалов, но позволяет отсрочить капитальный ремонт моторов, продлив тем самым жизнь техники.