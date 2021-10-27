ORLEN OIL — пробуем популярное европейское масло на наших дорогах

Важно отметить, что современные и актуальные допуски и спецификации получены благодаря выбору оптимальных для каждого конкретного продукта рецептур, которые, в свою очередь, базируются исключительно на пакетах присадок и основе от признанных лидеров отрасли. И самое главное — при производстве товарных масел полностью исключаются какие-либо изменения утвержденных рецептур, направленные на удешевление продукции. Скажем больше — на всех европейских заводах корпорации ORLEN OIL (семь из которых являются именно нефтеперерабатывающими) действуют единые и весьма жесткие стандарты качества, которые актуальны для стран Европейского Союза. Иными словами мы говорим про современное высокотехнологичное производство.

Доверие к бренду ORLEN сформировалось не только со стороны владельцев парков коммерческой и специальной техники, но и со стороны промышленных гигантов ЕС. Поставка смазочных материалов, а также специальных и технических жидкостей на заводы требует от их изготовителя не только гарантий высокого качества продукции, но и его стабильности, безусловного соответствия заявленным характеристикам. Это имеет ключевое значение не только с точки зрения обеспечения надежной работы производственного оборудования, но и выпуска продукции. Если автоматическая линия будет работать во внештатном режиме, что мы получим на выходе?