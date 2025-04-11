Эксперт Сокуев объяснил, как система «старт-стоп» влияет на двигатель авто

У системы «старт-стоп», изобретенной в далеких 1970-х годах в Японии, есть как плюсы, так и минусы. К первым относится возможность экономить топливо и выбрасывать меньше вредных веществ в атмосферу, ко вторым — тот факт, что «старт-стоп» дополнительно нагружает силовой агрегат. А почему и что с этим делать, объяснил эксперт.

В беседе с «Российской газетой» руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев напомнил, что каждый запуск двигателя — это «стресс» для мотора. А что такое система «старт-стоп»? Это как раз таки запуски, повторяющиеся снова и снова на каждом светофоре и в каждом заторе. В таком режиме масло подвергается ускоренной деградации, возрастает риск окисления, накапливаются низкотемпературные отложения.

— Для автомобилей [с системой «старт-стоп» — прим.ред.] вполне подойдут современные моторные масла с повышенной термической стабильностью, усиленными противоизносными и противозадирными свойствами и низкой вязкостью при холодном пуске (например, по стандартам ACEA C2/C3 или последним спецификациям VW или MB). Эти продукты лучше противостоят износу и сохраняют свои свойства в условиях частых циклов остановки-запуска, — объясняет эксперт.

И добавляет, что нелишним будет сократить межсервисный интервал на 10-15%, если транспортное средство эксплуатируется преимущественно в городе, где система «старт-стоп» наиболее активна. Разумеется, нужно строго соблюдать рекомендации автопроизводителя по выбору масла, регулярно проверять его уровень и состояние. Халатное отношение к обслуживанию, в том числе выбор неподходящей смазки, может привести к преждевременному износу силового агрегата, что не сулит ничего хорошего.