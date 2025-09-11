Стало известно, почему электрички и гибриды из КНР не требуют специальных масел

Китайские автомобили все активнее заполняют наши улицы — стильные, технологичные, но до сих пор вызывающие немало вопросов, в том числе и по особенностям их эксплуатации. И особенно актуальны проблемы обслуживания «поднебесных» ТС для владельцев электромобилей и подключаемых гибридов, которых в России, по некоторым оценкам, насчитывается почти 140 000. В частности, пользователей этой «зелени» интересует, а что надо заливать в их масляные горловины? Существуют ли для этих машин какие-то особые, лубриканты, которых на прилавках отечественных автомагазинов нет? Портал «АвтоВзгляд» нашел ответы на столь актуальные запросы у экспертов.

Так, руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricant Роман Сокуев в разговоре с «Российской газетой» развеял все сомнения по поводу «уникальности» смазок для «электричек» и «гибридов». Оказалось, что никаких специальных, а уже тем более спрятанных в сейфах китайских инженеров, формул не существует.

Все гораздо прозаичнее и логичнее: требования к маслам для «зеленых» транспортных средств основаны на общепринятых мировых стандартах, но с важной поправкой — жесткой ориентацией на специфику гибридных и электрических силовых установок.

Представьте себе работу гибрида — например, Geely или Lixiang. Его двигатель живет в вечном стрессе: он то заводится, то выключается, уступая место электромотору, а затем снова включается и снова останавливается. Такой «рваный» ритм — его обычное состояние. Масло внутри не успевает прогреться, как его снова остужают. Это ускоряет окисление смазки, а значит, требуется жидкость с повышенной термостабильностью — например, маловязкие масла 0W-20 категорий API SP и ACEA C5.

Фото avtovzglyad.ru

С полностью электрическими моделями все иначе. Там нет ДВС, а значит, нет и привычного моторного масла. Но это не отменяет необходимости защиты и охлаждения имеющихся лубрикантов. И тут ключевую роль играют трансмиссионные жидкости — и к ним предъявляют особые требования.

Они должны быть диэлектрическими и эффективно отводить тепло от электромотора. Уже, кстати сказать, ведутся разработки универсальных решений, которые совмещали бы в себе противоизносные, электроизоляционные и охлаждающие свойства.

Так стоит ли владельцам китайских авто искать на рынке некие специальные масла? Нет, уверяет эксперт. Но стоит бояться несоблюдения регламентов. Залив неподходящее масло в гибрид, можно спровоцировать преждевременный износ и дорогой ремонт двигателя.

Главный вывод прост: не ищите «волшебных» и «экзотических» составов. Берите те смазки, которые имеют характеристики и допуски, прописанные в инструкции по эксплуатации вашему авто. И избегайте дешевых аналогов без маркировки — здесь экономия может обернуться серьезными потерями.

Иными словами, специфика в обслуживании «электричек» и гибридных авто (и не только из КНР, кстати сказать) есть, но она заключается не в особенностях технических жидкостей, используемых в процессе их эксплуатации, а в точности следования инструкциям производителя.