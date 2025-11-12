Эксперт рассказал, как правильно подготовить машину к продолжительному простою

Непрерывное удорожание горючего в России на протяжении нескольких месяцев подряд и неопределенность относительно того, когда цены, наконец, стабилизируются, вызывает серьезную озабоченность у многих автовладельцев. В то же время далеко не для всех пользование личной машиной круглый год является критичной. А каждый новый виток роста затрат на топливо по окончании высокого сезона побуждает отдельных владельцев реже садиться за руль или вообще подумать о том, чтобы отправить «стального коня» на несколько месяцев «в стойло». Особенно — зимой. Эксперт перечислил по просьбе портала «АвтоВзгляд» действия, которые требуются, чтобы подготовить ТС к продолжительному простою, а затем без осложнений вернуть в эксплуатацию.

— Оставленный надолго без движения автомобиль, тем более — под открытым небом в отсутствие гаража — выдерживает массу негативных воздействий окружающей среды, — замечает независимый автоэксперт Ольга Козлова. — А это не только коррозия, но и высыхание отдельных его компонентов, ухудшение состояния аккумулятора и двигателя. И если нужно оставить машину без движения на несколько недель, следует заранее принять определенные меры, включая грамотную подготовку к отложенному возобновлению поездок.

И чтобы надлежащим образом снарядить своего «стального коня» для длительного простоя, желательно его для начала тщательно вымыть, уделяя внимание скрытым участкам кузова и днищу, а затем — нанести антикоррозионные покрытия на пороги, колесные арки и участки, подверженные воздействию солей и грязи. Лакокрасочное покрытие желательно защитить слоем полироли или воскового состава.

Отдельный вопрос касается моторного масла, масляного фильтра и антифриза. Лучше заменить их сразу, не откладывая «на потом», когда предстоит снова реанимировать авто. Ну и заправиться качественным топливом (для предотвращения появления конденсата — залить полный бак). Не стоит игнорировать и аккумулятор. Только не нужно думать, что в ходе длительного простоя достаточно лишь временами прогревать мотор. Если машине предстоит стоять больше месяца, то лучше всего снять источник питания и периодически подзаряжать его в ходе хранения.

Также, планируя продолжительный простой авто, стоит увеличить давление воздуха в шинах на 0,5 атм выше обычного уровня. А разгрузить подвески и амортизаторы можно с помощью специальных страховочных подставок, — подчеркивает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Фото senivpetro/freepik.com

— Возвращая же застоявшееся транспортное средство в строй, — продолжает г-жа Козлова, — следует проверить состояние АКБ мультиметром или нагрузочной вилкой. Если обнаружится значительное падение емкости, лучше всего зарядить батарею полностью. Далее осматриваем шины на отсутствие трещин и признаков расслоения корда. Также нелишним будет проверить техническое состояние амортизаторов, шаровых опор и элементов рулевого управления.

Прежде чем завести двигатель (или погоняв его на холостых оборотах несколько минут), логично проверить щупом уровень моторного масла, по возможности — добавить немного свежей жидкости. Наконец, оцениваем работу световых приборов, мультимедийки и другой электрики/электроники на предмет наличия ошибок и неисправностей.

И только после всех этих процедур делаем короткую контрольную поездку, не давая автомобилю большой нагрузки, чтобы он, так сказать, «раскатался». Это позволит оценить работу коробки передач и тормозов, — заключает эксперт.