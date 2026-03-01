Мечтаю о розетке: зачем обычному автомобилисту доступ к электричеству во дворе

Идея об устройстве розетки на отдельном парковочном месте — куда старше второго пришествия электромобиля. Более того, уже лет 15 назад, когда о машинах на батарейках говорили с еще большим недоверием чем сегодня, хитрые и разумные в своем потреблении финны обустраивали электророзетку на парковке, даже обладая обычной бензиновой и тем более дизельной машиной. Зачем? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Уже несколько лет новостные сюжеты всех российских регионов пестрят заметками об установке то тут, то там зарядных станций для электрокаров: элетромобильность, изрядно спотыкаясь, все еще пытается шествовать по России. Кривенько, заметаемая сугробами и замерзающая в мороз, но ползет в нужную сторону.

Каждый участник процесса понимает: одна из причин провала электромобилей в России — отсутствие необходимой инфраструктуры. По факту, комфортно эксплуатировать «электричку» может только тот, у кого всегда в доступе есть зарядная станция. Генномодифицированная, усиленная и переоснащенная, но все еще электрическая розетка.

А ведь идея о реализации той самой розетки на парковочном месте (правда, обычной, разве что влагозащищенной) для автомобилиста не нова: жители северных регионов, теже финны, давно уже обустраивают источники тока на своих придомовых стоянках и регулярно, особенно в холодные месяцы, ими пользуются.

Фото Ilya Galakhov/globallookpress.com

Для чего, спросите? А чтобы машину прямым методом не прогревать. Во-первых, тарахтящий и чадящий на холостых автомобиль в Европе вызовет не только соседскую ненависть, но и серьезный штраф, а во-вторых, горючка денег стоит. А там, в отличие от наших бескрайних и щедрых просторов, денежки считать умеют.

Но зима есть зима, а в Финляндии она исправно сурова, как в Москве текущего розлива. И машину в такую погоду греть нужно непременно, иначе мотор может запроситься на ремонт. Да и обледенелые стекла не добавляют безопасности дорожному движению. Что же делать? Воспользоваться самой дешевой, доступной и простой в установке «грелкой»: электрической.

Блок стоимостью 2200 рублей интегрируется в замкнутый контур системы охлаждения, подключается к тривиальной розетке тривиальной же вилкой и начинает греть банальным кипятильником и гонять обычным насосом антифриз по контуру. Можно выбрать вариант с таймером — чуть подороже — и программировать прогрев заранее. Потребление электроэнергии — полтора киловатта.

За 15-20 минут такая «грелка» доводит мотор до рабочей температуры, позволяет термостату открыться, запуская теплый воздух в салон сразу же, как водитель повернет ключ в замке зажигания. Устанавливается чуть ли не самостоятельно, продается на маркетплейсах, а рецептов по интеграции полно в интернете. Ловко? Да! Дешево? Копейки. Только вот розеток на дворовых парковках у нас нет. Зато есть зарядные станции!