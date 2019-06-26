Можно ли залить на АЗС бензина больше, чем оплатил

Недолив на бензоколонке, как неоднократно выясняли всевозможные активисты и убеждались сами автомобилисты, явление достаточно распространенное.

Недосчитаться литра-другого топлива при заправке 20—30 литров горючего — дело, к сожалению, вполне обыденное, особенно на незнакомой АЗС. Зафиксировать такое без специальных приборов практически невозможно. Но если и заметишь недостачу, ругаться и требовать долива, как правило, бесполезно — все равно не докажешь.

Поэтому волей-неволей возникает желание противодействовать такому наглому обману. Фактически путь для этого один — каким-то образом заставить «мухлюющую» колонку налить в бензобак больше топлива, чем высвечивается на ее табло.

Вариант частичной компенсации убытков от недолива возможен, если топливораздаточный аппарат оснащен длинным шлангом — частично лежащим на земле. В этом случае, после того как заправка окончилась можно попрыгать на нем, «выбивая» дополнительные капли топлива из заправочного пистолета в бак.

Тут о восстановлении справедливости говорить не приходится: недолив измеряется литрами, а вы таким образом можете восполнить его лишь на десяток миллилитров в лучшем случае.