Можно ли залить на АЗС бензина больше, чем оплатил

Практически у всех водителей на слуху рассказы о том, как на АЗС обманывают клиентов, недоливая им топливо. А можно ли обратить подобное «оружие» против самих, явно нечистоплотных на руку заправщиков?
Максим Строкер

Недолив на бензоколонке, как неоднократно выясняли всевозможные активисты и убеждались сами автомобилисты, явление достаточно распространенное.

Недосчитаться литра-другого топлива при заправке 20—30 литров горючего — дело, к сожалению, вполне обыденное, особенно на незнакомой АЗС. Зафиксировать такое без специальных приборов практически невозможно. Но если и заметишь недостачу, ругаться и требовать долива, как правило, бесполезно — все равно не докажешь.

Поэтому волей-неволей возникает желание противодействовать такому наглому обману. Фактически путь для этого один — каким-то образом заставить «мухлюющую» колонку налить в бензобак больше топлива, чем высвечивается на ее табло.

Вариант частичной компенсации убытков от недолива возможен, если топливораздаточный аппарат оснащен длинным шлангом — частично лежащим на земле. В этом случае, после того как заправка окончилась можно попрыгать на нем, «выбивая» дополнительные капли топлива из заправочного пистолета в бак.

Тут о восстановлении справедливости говорить не приходится: недолив измеряется литрами, а вы таким образом можете восполнить его лишь на десяток миллилитров в лучшем случае.

Но есть еще один способ, использующий техническую особенность топливораздаточных колонок. Каждая из них оснащена счетчиком топлива той или иной конструкции. Насос колонки подает его под давлением в шланг и попутно вращает колесо счетчика.

Как правило, система рассчитана на как можно более оперативную заправку — при полностью нажатом «курке» заправочного пистолета и максимальной производительности насоса колонки. Чтобы не задерживать клиента.

Но можно «сломать шаблон» и заправлять свою машину медленно, еле-еле нажимая на скобу заправочного пистолета. При этом топливо будет течь в бак не мощным потоком, а тонкой струйкой. Из-за этого, а также потому как насос колонки развивает высокое давление, часть топлива будет продавливать мимо счетчика. Прямиком в бензобак. В среднем, на каждые 10 литров залитого таким образом топлива можно получить примерно лишнюю треть литра горючего в виде «бонуса». На 30 литров — соответственно около 1 литра дополнительно.

Что хотя бы частично компенсирует запрограммированный жуликоватыми заправщиками недолив.

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26 июня 2019
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