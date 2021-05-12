Весенний сюрприз: какие поломки ждут автовладельцев с наступлением тепла

Автомобиль, вдруг, перестает тянуть, возникают проблемы с трансмиссией и другими узлами. Все это — последствия интенсивной эксплуатации машины зимой, которые дают о себе знать в теплое время года.

Поэтому перед тем, как выезжать на дачу, хорошо бы продиагностировать своего «железного коня» в сервисе. А еще неплохо бы изменить манеру вождения, ведь так можно многократно увеличить ресурс отдельных агрегатов.

Например, вариатор очень боится резких пробуксовок и длительного буксования в грязи. Так на его шкивах появляются задиры, что, в конечном счете, приговаривает трансмиссию к дорогому ремонту. Так же по весне очень часто начинаются неприятности с мотором, вызванные целым рядом нюансов, о которых водители забывают или откровенно не знают.

Как избежать проблем и что делать, если все же начались, слушайте в очередном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд».