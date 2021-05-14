Как самостоятельно и очень дешево убрать царапины на стеклах машины

Холодные месяцы — особо сложные условия для машины в России. Даже если она, родимая, простояла все это время на месте. Мелкие сколы покрылись паутинками ржи, а крупные напоминают осколочные попадания. Днище выглядит, будто ему не три года, а триста тридцать три, а салон смотрится так, словно только что пережил цунами и песчаную бурю в одном стакане. Стекла же походят на свежевыкопанные останки немецкого блиндажа времен Великой Отечественной войны. Впрочем, именно с ними, со стеклами, проще всего.

Итак, слой грязи удален и перед нами во всей красе предстает обветшалый и обрюзгший образчик современного автопрома, за который еще не выплачен кредит. Зрелище не для слабонервных. Ну что ж, тем проще будет разъяснить окружающим причины отсутствия на грядках.

Промыв поверхности проточной водой, внимательно осматривае последствия открывания окон и скобления «лобовухи» дворниками «по сухому». Чего скрывать, там поле боя или последствия матча «Сахалин» — «СКА Хабаровск» солнечным октябрьским днем. Чтобы удалить этот кошмар, потребуется шуруповерт, войлочная насадка и полироль.