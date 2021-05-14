Как самостоятельно и очень дешево убрать царапины на стеклах машины

Холодные месяцы — особо сложные условия для машины в России. Даже если она, родимая, простояла все это время на месте. Мелкие сколы покрылись паутинками ржи, а крупные напоминают осколочные попадания. Днище выглядит, будто ему не три года, а триста тридцать три, а салон смотрится так, словно только что пережил цунами и песчаную бурю в одном стакане. Стекла же походят на свежевыкопанные останки немецкого блиндажа времен Великой Отечественной войны. Впрочем, именно с ними, со стеклами, проще всего.
Итак, слой грязи удален и перед нами во всей красе предстает обветшалый и обрюзгший образчик современного автопрома, за который еще не выплачен кредит. Зрелище не для слабонервных. Ну что ж, тем проще будет разъяснить окружающим причины отсутствия на грядках.
Промыв поверхности проточной водой, внимательно осматривае последствия открывания окон и скобления «лобовухи» дворниками «по сухому». Чего скрывать, там поле боя или последствия матча «Сахалин» — «СКА Хабаровск» солнечным октябрьским днем. Чтобы удалить этот кошмар, потребуется шуруповерт, войлочная насадка и полироль.
Хотя с последней могут возникнуть недопонимания: магазинные смеси дороги и недостаточно агрессивны, стекло они не возьмут, а легендарная паста ГОИ сотрет «триплекс» до дыр. Ясное дело, ведь она создана для полировки металлов, а никак не стекол.
Наиболее же простое и доступное решение — оксид церия, который применяют для полировки линз. Найти его можно в интернете, а одной упаковки за 300 рублей с запасом хватит на все прозрачные поверхности автомобиля, включая эксперимент с оптикой «на сладкое».
Порошок оксида церия надо смешать с водой до консистенции бабушкиного киселя, нанести тонким слоем на поврежденные участки и круговыми движениями располировывать вплоть до достижения необходимого эффекта. Как показывает практика, на боковое стекло уйдет не менее 15 минут, а на главный автотриплекс — час.
Зато результат точно превзойдет все ожидания — одной только полировкой стекол автомобиль можно привести в куда более привлекательное внешнее состояние. Чего уж говорить, если руки дойдут до кузова, дисков и оптики! Теплых выходных впереди еще немало, а оксид церия совсем не дефицит…