Почему во время дождя мотор тянет хуже, а «жрет» — больше

Речь идет об изменении характеристик работы двигателя во время осадков. Дело в том, что когда случается дождь, относительная влажность воздуха очень быстро подскакивает до максимальных значений.
Особенно это заметно, когда палящий летний зной в считанные минуты сменяет гроза с ливнем. Как ни странно, но разные автомобилисты оценивают изменения в характере работы мотора собственной машины во время дождя совершенно противоположным образом. Одни уверяют, что авто стало явно лучше ехать, а движок быстрее и легче набирает обороты. Их оппоненты, напротив, отмечают, что в дождь мотор хуже «тянет» и больше «ест» топлива. Кто же прав?
Ратующие за пользу дождя обычно приводят следующие аргументы. Во-первых, топливная смесь с повышенным содержанием паров воды горит «мягче», поскольку влага якобы препятствует детонации. Из-за ее отсутствия эффективность силового агрегата растет, и он выдает большую мощность. Во-вторых, датчики массового расхода воздуха, вроде как из-за большей его теплоемкости и теплопроводности в дождь слегка меняют свои показания, вынуждая блок управления двигателем впрыскивать в цилиндры больше горючего. Отсюда, мол, и прибавка в мощности.
Те же автовладельцы, кто лучше помнит азы элементарной физики, придерживаются мнения, что в дождь от мотора, скорее, можно ждать потери мощности.
Их аргументы основываются на фундаментальных законах. Дело в том, что при одной и той же температуре и атмосферном давлении доля кислорода в воздухе при прочих равных условиях будет неизменной. Датчик массового расхода воздуха, в конечном счете, поставляет блоку управления двигателем данные для вычисления количества кислорода — для приготовления оптимальной топливно смеси. А теперь представим, что влажность воздуха резко подскочила.
Если объяснять «на пальцах», то пары воды, внезапно появившиеся в нем, заняли часть «места», которое ранее занимал кислород. Но датчик массового расхода воздуха об этом знать не может. То есть, при высокой влажности во время дождя, в цилиндры поступает меньше кислорода. Блок управления мотором замечает это по изменению показаний уже лямбда-зонда и соответственно уменьшает подачу топлива, чтобы не жечь лишнего. В итоге получается, что при максимальной относительной влажности воздуха движок работает не так эффективно как может, получая урезанный «паек», и водитель это, разумеется, ощущает.