Почему во время дождя мотор тянет хуже, а «жрет» — больше

Речь идет об изменении характеристик работы двигателя во время осадков. Дело в том, что когда случается дождь, относительная влажность воздуха очень быстро подскакивает до максимальных значений.

Особенно это заметно, когда палящий летний зной в считанные минуты сменяет гроза с ливнем. Как ни странно, но разные автомобилисты оценивают изменения в характере работы мотора собственной машины во время дождя совершенно противоположным образом. Одни уверяют, что авто стало явно лучше ехать, а движок быстрее и легче набирает обороты. Их оппоненты, напротив, отмечают, что в дождь мотор хуже «тянет» и больше «ест» топлива. Кто же прав?

Ратующие за пользу дождя обычно приводят следующие аргументы. Во-первых, топливная смесь с повышенным содержанием паров воды горит «мягче», поскольку влага якобы препятствует детонации. Из-за ее отсутствия эффективность силового агрегата растет, и он выдает большую мощность. Во-вторых, датчики массового расхода воздуха, вроде как из-за большей его теплоемкости и теплопроводности в дождь слегка меняют свои показания, вынуждая блок управления двигателем впрыскивать в цилиндры больше горючего. Отсюда, мол, и прибавка в мощности.