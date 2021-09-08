Как опытные водители готовятся к сезонному шиномонтажу

Лето закатилось за горизонт, будто кто-то переключил тумблер, а осенью не то, что пахнет — разит! Скоро начнется могучая жатва у шиномонтажников, которые станут менять покрышки с летних на зимние. Будем откровенны: 8 из 10 автовладельцев отдадут эту тяжелую и грязную работу на откуп специалистам, а остальные просто перекинут «комплект на комплект» в гараже.

В этот неловкий момент на глаза вновь попадутся ржавые колесные болты, которые не только портят внешний вид автомобиля, но и могут «подложить свинью» — просто приржаветь к шпильке или ступице, не открутившись в нужный момент. Неужели менять? Комлектик оригинальных крепежей, напомню, обойдется в шестизначную сумму!

Толстосум, конечно, проведет карточкой да позабудет, а всем остальным придется изворачиваться. Впрочем, не так уж страшен черт, как его малюют: перед тем, как выслушать порцию увещеваний и принять решение об очередной, увы, внеплановой инвестиции в автомобиль, можно и нужно внимательно осмотреть имеющееся в наличии «железо» и понять, как его реанимировать. Тем более, что способы имеются.