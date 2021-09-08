Как опытные водители готовятся к сезонному шиномонтажу

Лето закатилось за горизонт, будто кто-то переключил тумблер, а осенью не то, что пахнет — разит! Скоро начнется могучая жатва у шиномонтажников, которые станут менять покрышки с летних на зимние. Будем откровенны: 8 из 10 автовладельцев отдадут эту тяжелую и грязную работу на откуп специалистам, а остальные просто перекинут «комплект на комплект» в гараже.
В этот неловкий момент на глаза вновь попадутся ржавые колесные болты, которые не только портят внешний вид автомобиля, но и могут «подложить свинью» — просто приржаветь к шпильке или ступице, не открутившись в нужный момент. Неужели менять? Комлектик оригинальных крепежей, напомню, обойдется в шестизначную сумму!
Толстосум, конечно, проведет карточкой да позабудет, а всем остальным придется изворачиваться. Впрочем, не так уж страшен черт, как его малюют: перед тем, как выслушать порцию увещеваний и принять решение об очередной, увы, внеплановой инвестиции в автомобиль, можно и нужно внимательно осмотреть имеющееся в наличии «железо» и понять, как его реанимировать. Тем более, что способы имеются.
Снять ржавчину и вековую накипь не так уж и сложно: помогут щелочи или широкодоступные кислоты, вроде лимонной или щавелевой. Стоят копейки, а за пяток часов способны превратить ржавое железо в «зеркало». Другой вопрос — как предотвратить появление «рыжей» вновь? Тут, оказывается, велосипед тоже уже изобретен, причем еще во времена рассвета СССР. Старики знают, что болты нужно просто положить в бензин на несколько часов, чтобы они покрылись достаточно прочной защитной пленкой, которая «запакует» металл и предотвратит появление ржавчины.
Полный рецепт выглядит следующим способом: томным субботним вечером на даче снимаем крепеж, предварительно установив автомобиль хоть на подставки, хоть на березовые поленья, и очищаем от ржавчины «щавелочкой». Кислота, концентрат которой стоит около 150 рублей за нужный нам объем, растворяется в теплой воде и снимает только ржу, не повреждая сам металл и остатки покрытия на нем. После, когда процедура очистки будет закончена, кладем крепеж в банку с бензином, куда для «вкуса и цвета» можно так же добавить двухтактного моторного масла. Полученный состав герметизирует металл и предотвратит появление ржавчины на целый сезон.
Простые хитрости, которые не требуют ни сложных инструментов, ни особенных знаний и опыта, позволят здорово сэкономить, не потеряв при этом в качестве. Именно такое применение подручных и широкодоступных средств позволяло автовладельцам в СССР эксплуатировать автомобиль в условиях жесточайшего дефицита, когда запчасти покупали не потому, что нужно, а потому, что на прилавке лежит. Времена изменились, а принципы остались: купить сегодня можно все, что угодно, только вот на какие средства? Поэтому стыдиться разумной экономии не стоит: если можно сделать своими руками — значит, нужно это сделать.