На чем экономят шиномонтажники, заставляя раз за разом платить им

Зима так зима, никуда от нее не деться. Последние всполохи октября, первые заморозки и скорый снег приведут всех без исключения водителей на переобувку: кто-то сам перекинет колеса в гараже, а кто-то погрузит шины в багажник и встанет в свою очередь. Скинуть, надеть, отбалансировать, иногда даже набрызгать на ступицы медной смазки и затянуть болты, о чудо, динамометрическим ключом. Ничего нового, каждый год одно и тоже.
Но есть одна операция, которую искусственно «забывают», чтобы счастливый автовладелец чаще посещал мастерскую. Ведь сезонных «переобувок» всего две, а хорошо жить и вкусно кушать хочется всем и всегда.
Вся хитрость заключается в том, что многие автовладельцы забывают о важнейшем элементе любого колеса — ниппеле. А ведь он, вместе с шиной и диском, напрямую участвует не только в комфорте, но и в безопасности дорожного движения. Как часто нужно менять резиновые «соски»? А когда вы их меняли в последний раз? Вот именно!
В нормальных условиях этот расходник способен прожить и пять, и шесть лет, однако тяжелые городские условия эксплуатации, плотно замешанные на дорожные реагенты и постоянные перегревы, этот срок значительно сокращают. Порой — до двух-трех лет. После резина начинает дубеть и трескаться, уже не удерживая те самые 2,4 атмосферы в шине. Микротрещины стравливают воздух понемногу, позволяя колесу визуально держаться около недели, но езда на спущенных шинах — дорогое и опасное удовольствие.
Во-первых, постоянное перемещение на спущенных колесах при нынешних ценах — забава только для обеспеченных граждан. Во-вторых, низкое давление гарантирует повышенный расход топлива, что тоже не прибавляет позитивных эмоций. Ну и наконец, в-третьих, этот аспект приводит к ухудшению управляемости, что в итоге, в сложную минуту, может закончится совсем уж плохо. Даже незначительное расхождение в давлении между колесами накладывает свой отпечаток на поведение автомобиля на дороге.
Как этого избежать и не заезжать на шиномонтаж дважды, а то и трижды за сезон? Очень просто: осмотреть ниппеля при переобувке, а если резина уже потеряла эластичность и, тем более, покрылась мелкими трещинками, заменить. Стоит этот мелкая и всеми забытая запчасть копейки, при перебортировки шин работа по ее замене незаметна и фактически бесплатна.
Но если ниппель начнет «подсекать» уже на обновленном комплекте, то придется заново разбирать, а значит — и заново платить полную стоимость. Ведь на собранном колесе его никак не заменить. Так зачем платить дважды, если можно все сделать за один раз? Удовольствие «не стоять в очереди» и «не подкачивать колесо каждый день» — в подарок!