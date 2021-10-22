На чем экономят шиномонтажники, заставляя раз за разом платить им

Зима так зима, никуда от нее не деться. Последние всполохи октября, первые заморозки и скорый снег приведут всех без исключения водителей на переобувку: кто-то сам перекинет колеса в гараже, а кто-то погрузит шины в багажник и встанет в свою очередь. Скинуть, надеть, отбалансировать, иногда даже набрызгать на ступицы медной смазки и затянуть болты, о чудо, динамометрическим ключом. Ничего нового, каждый год одно и тоже.

Но есть одна операция, которую искусственно «забывают», чтобы счастливый автовладелец чаще посещал мастерскую. Ведь сезонных «переобувок» всего две, а хорошо жить и вкусно кушать хочется всем и всегда.

Вся хитрость заключается в том, что многие автовладельцы забывают о важнейшем элементе любого колеса — ниппеле. А ведь он, вместе с шиной и диском, напрямую участвует не только в комфорте, но и в безопасности дорожного движения. Как часто нужно менять резиновые «соски»? А когда вы их меняли в последний раз? Вот именно!