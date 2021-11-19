Фразы, которые нельзя говорить при сдаче автомобиля на ТО или ремонт

Автомеханики тоже люди, и заинтересованы в том, чтобы клиент оставил как можно больше денег. А потому, видя, что автовладелец не силен в теме, могут накинуть ему пару тройку дополнительных операций, которые вовсе не требовались. Причем не факт, что они будут действительно сделаны.
К примеру, если вы привезли на СТО автомобиль, а забирать его будет жена, то не стоит ставить об этом в курс автомеханика и оставлять ему ее телефон. Его дело исправить то, что вы обговорили после диагностики. А если он будет в курсе, что за машиной приедете не вы, то ничего ему не мешает добавить пару пунктов в смету ремонта, за которые расплатится ваша жена, не задавая лишних вопросов.
Говорить фразу «совсем плохо?» не стоит ни в коем образе. Если механик является профессионалом манипуляций, то он тут же озвучит вам самый страшный диагноз. И возразить вы не сможете, потому как он — профи. А потому и слышит, и видит, и разбирается получше вашего. И фантазия у него тоже хорошая, особенно, когда речь заходит о том, что можно срубить лишних «бабок» без лишнего напряга.
Не стоит говорить и то, что сами пытались разобраться, но не получилось. Это даст повод мастеру сервиса обвинить вас в усугублении проблемы, а соответственно и увеличить стоимость ремонта. Будет гораздо лучше, если вы дадите больше конкретики, обозначив фронт работ. Не стоит болтать лишнего.
И, конечно же, нельзя жаловаться на то, что в другом сервисе вас обманули. Так вы выдаете в себе жертву, доверчивую и не раздирающуюся в вопросе. А механики по своей сути хищники. Им только дай повод — тут же съедят — накидают дополнительных работ, обвинят вне компетенции коллег, и скажут, мол, теперь придется исправлять то, что они тут наворотили. Естественно, за дорого.
Будет лучше, если перед поездкой на СТО вы подготовитесь: поработаете на своей речью, сделав ее уверенной и твердой; разберетесь в вопросе, хотя бы поверхностно, чтобы не выглядеть полным профаном. Ну и лучше всего приехать с более разбирающимся в автомобилях человеком, который задаст правильные вопросы и сможет оценить компетенцию мастеров сервиса.