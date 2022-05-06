Зачем ушлые автовладельцы держат в машине средство для чистки кафеля

В теплое время года подавляющее большинство российских драйверов не тратит деньги на приобретение специализированной «летней омывайки», а предпочитает заливать в бачки своих машин обычную водопроводную водицу. Особо продвинутые шоферы добавляют в нее чуточку какого-нибудь средства для мытья посуды — чтобы лучше убирались остатки насекомых с «лобовухи». Но дело в том, что такая вода, в большинстве случаев, содержит изрядное количество солей — преимущественно различных карбонатов.

Именно они в кратчайшие сроки образуют на внутренностях наших чайников мощнейшие «каменные» отложения. Когда мы в течении достаточно длительного времени льем водопроводную воду в бачок омывателя лобового стекла, залежи аналогичного состава образуются и в нем, и в форсунках, и в насосе, и на датчике уровня «омывайки».

Надо признать также, что производители многих «летних» жидкостей изготавливают свою продукцию на основе все той же водопроводной воды, в том числе сильно минерализованной. Ничего с этим не поделаешь: все пытаются как-то снизить себестоимость продукции. Другими словами, даже использование исключительно специализированных «омываек» вместо простой воды тоже не гарантирует от образования отложений в стеклоомывающей системе.