Зачем ушлые автовладельцы держат в машине средство для чистки кафеля

В теплое время года подавляющее большинство российских драйверов не тратит деньги на приобретение специализированной «летней омывайки», а предпочитает заливать в бачки своих машин обычную водопроводную водицу. Особо продвинутые шоферы добавляют в нее чуточку какого-нибудь средства для мытья посуды — чтобы лучше убирались остатки насекомых с «лобовухи». Но дело в том, что такая вода, в большинстве случаев, содержит изрядное количество солей — преимущественно различных карбонатов.
Именно они в кратчайшие сроки образуют на внутренностях наших чайников мощнейшие «каменные» отложения. Когда мы в течении достаточно длительного времени льем водопроводную воду в бачок омывателя лобового стекла, залежи аналогичного состава образуются и в нем, и в форсунках, и в насосе, и на датчике уровня «омывайки».
Надо признать также, что производители многих «летних» жидкостей изготавливают свою продукцию на основе все той же водопроводной воды, в том числе сильно минерализованной. Ничего с этим не поделаешь: все пытаются как-то снизить себестоимость продукции. Другими словами, даже использование исключительно специализированных «омываек» вместо простой воды тоже не гарантирует от образования отложений в стеклоомывающей системе.
На этот каменный налет можно было бы не обращать внимания. Но он может засорять форсунки, снижая общую производительность системы, затруднять работу насоса, выводить из строя датчик уровня омывающей жидкости. Последний при этом может начать хронически предупреждать водителя о ее отсутствии, — даже когда бачок полон под завязку.
Считается, что все эти детали неремонтопригодные. В случае чего их полагается менять на новые. Что, порой, совсем не бюджетно. Вот как раз для борьбы с известковым осадком в системе стеклоомывания и пригодится одно из средств «кухонной химии» — предназначенное для мойки кафеля, известковые разводы на котором приводят в ярость любую уважающую себя домохозяйку.
Чтобы убрать осадок в бачке и форсунках, достаточно залить в него примерно литр воды, смешанный с парой миллилитров означенной выше «химии». Оговоримся, что делать это следует на ближайшей автомойке самообслуживания. Итак, заводим машину и как следует брызгаем «омывайкой» на лобовое стекло — чтобы промыть форсунки. Тем временем растворяется налет в бачке. Далее струей «керхера» тщательно смываем остатки раствора с лобового стекла и кузова. Затем запихиваем ствол нашего «водяного пистолета» в горловину бачка с омывающей жидкостью и тщатально промываем уже его внутренности от остатков средства для мыть кафеля. После этого система очистки лобового стекла вновь будет как новенькая.
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