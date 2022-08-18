Почему именно в России у автовладельцев часто случаются проблемы с ГРМ

Ременной привод ГРМ — газораспределительного механизма — самый распространенный в современных автомобилях. Он надежен, прост и удобен в эксплуатации — знай себе меняй ремень каждые 60 000 км и проблем не имей. Ролики зачастую идут в комплекте, а толковый мастер — разве может быть другой, например, в дилерском центре — подскажет об износе других узлов этого древнего, как мир, и хорошо изученного агрегата. Теория прекрасна, но с практикой имеет чертовски мало общего. Увы.
Казалось бы, замена ремня ГРМ — хоть и не простая, но штатная процедура, с которой механик должен справляться без каких-либо вопросов. Но тут в досужие рассуждения на диване вмешивается реальность: во-первых, на многих машинах — тех же Renault — для этой цели необходим специнструмент, а во-вторых, диагностика газораспределительного оценкой состояния ремня и роликов не заканчивается. В некоторых моделях — особенно у японцев и корейцев — есть один хитрый, почти невидимый и «сложно достижимый» агрегат, о котором постоянно забывают. И начинаются проблемы.
Имя ему — гидронатяжитель ремня ГРМ, любопытная деталь с чекой. Задача этого гидравлического цилиндра специальной конструкции — обеспечивать натяжение ремня по мере его растяжения. Режим езды, время и температура делают свое дело: ремень растягивается, что в итоге может привести к непоправимым последствиям — перескочит через зубец-другой на шкиве, собьются фазы, клапана «встретятся» с поршнями. Привет, переборка.
Принцип его работы — паритет между давлением масла внутри и давлением ремня на шток снаружи — достаточно сложный, но из него каждому водителю нужно вынести один важный аспект: гидронатяжитель ремня ГРМ — это расходный элемент, который нужно периодически менять. Со временем пружина внутри него ослабевает и уже не создает нужного давления на ремень, который в свою очередь провисает, что приводит к весьма ощутимым затратам. Продиагностировать его несложно: если шток уже весь вышел, а его можно продавить пальцами — деталь свое отходила, пора менять. Как правило, гидронатяжитель нуждается в обновлении каждую вторую-третью замену ГРМ.
Зачастую мастера об этом забывают по двум причинам — либо сложный демонтаж/монтаж, либо дороговизна самой детали, которая может привести к неверной оценке предстоящего ремонта у самого клиента. То самое, великое «вы меня разводите», а также «а вот ваши соседи сказали в два раза дешевле».
Результат в обоих случаях будет одинаковый: загнутые клапана, переборка ГБЦ, замена масла и прокладок, пятизначная, причем третьего или четвертого порядка, стоимость ремонта. Автовладелец должен сам знать специфику и потребности своего автомобиля, помнить порядок замены расходных элементов и не стесняться задавать механику вопросы — тогда и только тогда удастся проездить на автомобиле долго.