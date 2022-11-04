Почему каждому водителю важно знать температуру кипения масла

Средняя температура масла в моторе достигает 90—105 градусов. Отклонение от этой нормы влечет за собой неприятные последствия для силового агрегата. При этом низкие показатели прогрева смазки менее опасны, чем высокие.

Обычно температуру вспышки лубриканта указывают на этикетке канистры. Производитель приводит этот показатель в обязательном порядке, ведь у каждого вещества есть свой порог закипания. Однако чем качественнее присадки, тем меньше вероятность, что расходник подведет.

Когда говорят — «масло закипело», имеют в виду, что оно начало пузыриться. От этого возникает процесс образования накипи. Она смешивается с отложениями, которые уже есть в моторе, и забивает зазоры между деталями, а также остается в масляных каналах. Да и сам лубрикант уже не способен выполнять защитные функции. Так в двигателе появляются задиры, а в худшем случае смазка превращается в черную жижу и агрегат ломается.