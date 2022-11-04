Почему каждому водителю важно знать температуру кипения масла

Средняя температура масла в моторе достигает 90—105 градусов. Отклонение от этой нормы влечет за собой неприятные последствия для силового агрегата. При этом низкие показатели прогрева смазки менее опасны, чем высокие.
Обычно температуру вспышки лубриканта указывают на этикетке канистры. Производитель приводит этот показатель в обязательном порядке, ведь у каждого вещества есть свой порог закипания. Однако чем качественнее присадки, тем меньше вероятность, что расходник подведет.
Когда говорят — «масло закипело», имеют в виду, что оно начало пузыриться. От этого возникает процесс образования накипи. Она смешивается с отложениями, которые уже есть в моторе, и забивает зазоры между деталями, а также остается в масляных каналах. Да и сам лубрикант уже не способен выполнять защитные функции. Так в двигателе появляются задиры, а в худшем случае смазка превращается в черную жижу и агрегат ломается.
Мотористы выяснили, что опасная высокотемпературная зона начинается в районе картера двигателя после 150 градусов, в зоне поршневых колец — после 230 градусов, а в головке блока цилиндров — при 310 градусах.
Кажется, что бояться нечего, ведь многие производители указывают температуру воспламенения масла — 230—240 градусов. Однако реальные показатели могут быть гораздо ниже — 150—190! Это зависит от состояния двигателя и его конструкции. Если агрегат с системой наддува, а рядом с картером проходит раскаленная труба выпускной системы, то перегрев смазки может легко произойти. А если на лубриканте еще и экономили, то беда практически неминуема.
В дорожном заторе такой мотор быстро перегревается, а «жижа» теряет защитные свойства. Беду можно распознать по звукам кипения, которые трудно перепутать с чем-либо, или по черному выхлопу. Чтобы избежать беды, советуем не экономить на масле, и при каждой замене лубриканта промывать агрегат. Так можно избежать перегрева и продлить жизнь «железному коню».