Как самому оперативно ликвидировать прокол шины с помощью шурупа

Довольно распространенная ситуация: едешь себе, едешь на машине и в какой-то момент обнаруживаешь, что какое-то из колес заметно спускает. Или: наезжаешь на внезапно «вынырнувшую» из-под днища впереди идущего грузовика доску и получаешь проколы сразу в паре покрышек, «познакомившись» с гвоздями, торчавшими из деревяшки. Как назло, в подобных ситуациях оказывается, что пункт шиномонтажа находится далеко. Либо вскрываются какие-то проблемы с «запаской». А в случае одновременного прокола сразу нескольких шин, даже идеальное состояние запасного колеса не поможет двинуться дальше. Но в подобной ситуации, когда вызов эвакуатора уже представляется безальтернативным, можно все поправить самому с помощью нестандартного, но эффективного средства.

Правда, придется заранее озаботиться этим вопросом и положить в багажник авто набор шурупов-саморезов, модернизированных определенным способом. В частности, следует заранее сточить острие каждого такого самореза, оно нам ни к чему, а затем отпилить от его конца отрезок с резьбой — длиной в 1,2—1,5 см. Потом на более широком торце этой заготовки делаем поперечный пропил — чтобы была возможность вкручивать наш «шурупчик» с помощью обычной отвертки. Таким образом нужно подготовить несколько «затычек» диаметром 5, 7, 8 и 10 миллиметров. По паре штук каждого размера.