Легко и прибыльно: как обманывают автовладельцев при сезонном шиномонтаже

Осень выдалась долгой, относительно теплой и очень красивой, по-настоящему золотой, но со дня на день ее сменит зима. Уже в выходные в центральном регионе обещают первые морозы, а где первые морозы, там и, как известно, «день жестянщика». Так что сегодня-завтра многие автовладельцы отправятся на шиномонтаж. СТО за год богаче не стали, скорее наоборот, поэтому изумление вызовут не только сильно подскочившие цены на услуги, но и новые «предложения», отказаться от которых порой крайне сложно.
Хороший и яркий пример — балансировка, которую обязательно нужно делать при каждом шиномонтаже. Мол, колесо должно крутиться ровно, иначе подвеске — хана. Понятное дело, соглашаемся, отдаем шины с дисками и присаживаемся на скамейку ждать своего часа. Тут появляется мастер с расстроенным лицом и предлагает взглянуть на состояние диска: «круглый» вращается на станке по такой амплитуде, что и на приборы можно не смотреть — видно, что он кривой даже невооруженным глазом. Такой на машину уже не поставить, надо править, а это — удовольствие не из дешевых: до 5000 рублей за каждый в зависимости от радиуса.
Что ж, бывает: надо — значит, надо. Но в этом-то обман и кроется.
Весь фокус заключается в «вау эффекте» и «визуальной атаке»: своими глазами же увидел нарушение геометрии. Опытный автовладелец задаст себе вопрос: как же я ездил все лето на таком колесе и ничего не почувствовал? Неужели такое вообще возможно? Конечно, нет. Однако на станке этот самый «вау эффект» достигается очень просто: на площадку крепления к ступице — там, где расположены отверстия под болты или шпильки — клеится маленький балансировочный магнит. Он то и помогает обманщику разыграть нужную сцену. Чтобы разоблачить мошенника, достаточно просто снять диск, внимательно его осмотреть и, собственно, найти причину столь разительного ухудшения состояния.
Вероятно, после этого будет много извинений, рассказ о чудовищной загрузке или малом стаже мастера, который «случайно» уронил магнит в это самое место. Но давайте откровенно: это довольно старый «развод», рассчитанный на неопытность клиента, а также на откровенное незнание методик приведения колесных дисков в порядок и простую человеческую лень. Ну, воистину, никто же не будет стоять рядом с «правильным» аппаратом и наблюдать, как механик возвращает колесу первоначальные параметры.
Учитывая обстоятельства, сегодня, как никогда раньше, надо наблюдать — и предельно внимательно — за каждой операцией. Чем больше в душах и на улицах смуты, тем выше вероятность нарваться на мошенника и обманщика. А шиномонтаж, увы — особенно в момент сезонной переобувки — прекрасная почва для махинаций и экстразаработка.