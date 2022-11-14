Легко и прибыльно: как обманывают автовладельцев при сезонном шиномонтаже

Осень выдалась долгой, относительно теплой и очень красивой, по-настоящему золотой, но со дня на день ее сменит зима. Уже в выходные в центральном регионе обещают первые морозы, а где первые морозы, там и, как известно, «день жестянщика». Так что сегодня-завтра многие автовладельцы отправятся на шиномонтаж. СТО за год богаче не стали, скорее наоборот, поэтому изумление вызовут не только сильно подскочившие цены на услуги, но и новые «предложения», отказаться от которых порой крайне сложно.

Хороший и яркий пример — балансировка, которую обязательно нужно делать при каждом шиномонтаже. Мол, колесо должно крутиться ровно, иначе подвеске — хана. Понятное дело, соглашаемся, отдаем шины с дисками и присаживаемся на скамейку ждать своего часа. Тут появляется мастер с расстроенным лицом и предлагает взглянуть на состояние диска: «круглый» вращается на станке по такой амплитуде, что и на приборы можно не смотреть — видно, что он кривой даже невооруженным глазом. Такой на машину уже не поставить, надо править, а это — удовольствие не из дешевых: до 5000 рублей за каждый в зависимости от радиуса.

Что ж, бывает: надо — значит, надо. Но в этом-то обман и кроется.