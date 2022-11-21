Почему сейчас очень опасно править и красить литые диски

В Сети можно найти немало предложений по правке и покраске литых дисков. А еще мастера расхваливают так называемую дробеструйную очистку и обработку детали термопластичными порошковыми красками. Технологии при этом называют прорывными. Не верьте коммерсантам! Подобные работы могут привести к аварии.

Некоторое время назад «Ассоциация европейских производителей дисков» (EUWA) утвердила нормативный документ по безопасности использования «литья». Он прямо запрещает проводить какой-либо ремонт таких изделий, потому как вмешательство в сплав при нагреве, сварке, пайке и прокатке приводит к изменению его механических свойств. Иначе говоря, если колесо попало в яму и был сильный удар — диск расколется. Либо на спицах появятся трещины. При чем они будут разрастаться и в конечном итоге автомобильная «обувь» развалится. Если это произойдет в дороге, да еще на скорости — трагедии не миновать.