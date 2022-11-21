Почему сейчас очень опасно править и красить литые диски

В Сети можно найти немало предложений по правке и покраске литых дисков. А еще мастера расхваливают так называемую дробеструйную очистку и обработку детали термопластичными порошковыми красками. Технологии при этом называют прорывными. Не верьте коммерсантам! Подобные работы могут привести к аварии.
Некоторое время назад «Ассоциация европейских производителей дисков» (EUWA) утвердила нормативный документ по безопасности использования «литья». Он прямо запрещает проводить какой-либо ремонт таких изделий, потому как вмешательство в сплав при нагреве, сварке, пайке и прокатке приводит к изменению его механических свойств. Иначе говоря, если колесо попало в яму и был сильный удар — диск расколется. Либо на спицах появятся трещины. При чем они будут разрастаться и в конечном итоге автомобильная «обувь» развалится. Если это произойдет в дороге, да еще на скорости — трагедии не миновать.
Осталось прояснить ситуацию с порошковой покраской. Ее часто делают для того, чтобы вернуть колесам привлекательный внешний вид. Перед процедурой их моют и сушат, затем снимают прежнее покрытие и наносят новое специальным пистолетом с электростатическим эффектом. Потом «литье» помещают в печь, где выдерживают при температуре до 200 градусов, чтобы достичь полимеризации краски.
То есть — снова сильный нагрев. А еще и обработка абразивом, чтобы удалить старый «колер». Все это приводит к разупрочнению материала и накоплению остаточных деформаций. Эффект будет таким же, что описан выше: в дороге колесо развалится. Так что если увидели на диске потертости и царапины, не надо спешить на покраску. Пусть это будет некрасиво, зато безопасно.