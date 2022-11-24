Как закрутить любой болт, не оставив на нем царапин

Внутреннее убранство автомобиля богато на огромное количество пластиковых элементов, которые имеют свойство царапаться, ткани и карпеты, что чрезвычайно быстро пачкаются, а также на всевозможные крепежи, далеко не всегда прикрытые декоративной накладкой. Тот же новый Land Rover Defender или Jeep Wrangler блестят невероятным числом болтов, которые нужно не только снять, но и установить обратно, не повредив. Так как же это сделать?

Будем откровенны, до заводской ловкости любому гаражному мастеру да и сервисмену из официального дилерского центра далеко. Как ни старайся, как ни береги — всяко отверткой поцарапаешь. А если второпях использовать шуруповерт, то еще и слижешь грани. И выглядеть это будет крайне паршиво, точно глаз «поцарапает». Однако хитрые китайцы, у которых, кажется, есть ответы на все вопросы, придумали гениальное решение: пластиковые биты для гайковерта. Ими невозможно поцарапать металл и сорвать грани, ведь пластик в разы мягче любого покрытия, а при сверхусилии просто ломается.

Комплект обойдется недорого, однако работать с ним нужно достаточно аккуратно, ибо пластиковые биты, называя вещи своими именами, инструмент одноразовый. Закрутил — сломал. Впрочем, в наших широтах нет ничего более многоразового и надежного, чем нечто от природы единичного использования. Поэтому и пластиковые биты можно использовать многократно, если «набить руку» и приступать к делу с нужной долей терпения и аккуратности. Зато результат — все болты как новые, с завода. Ни один перекуп не придерется, сколько бы там опыта у него ни было.