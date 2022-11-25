Как владельцы крупных сетевых АЗС бессовестно наживаются на доверчивых автовладельцах

Зима в России в этом году наступила как-то уж совсем ударно. Причем ударом для водителей стали не холода, а реакция на них некоторых торговцев, занимающихся реализацией «сезонного товара» — незамерзающей жидкости для стеклоомывателя. На прилавках сетевых АЗС, как обычно, появились пирамиды канистр с зимней «омывайкой». Однако ценники на это добро стали в текущем сезоне просто феерическими. За пятилитровую баклагу разведенного изопропилового спирта с ароматизатором и наклейкой нефтяной компании, владеющей АЗС, теперь просят 800—1000 рублей!
Даже в крупных супермаркетах, известных своей жадностью, точно такой же товар продают вдвое дешевле. Мы, конечно, понимаем, что куча автомобильных (и не только) брендов ушли из России и все такое. Но что-то пока не слышно ни об одном случае бегства за границу целого химкомбината, выпускающего изопропиловый спирт.
Этого добра в нашей стране всегда выпускали и выпускают огромное количество. В пятилитровой канистре «незамерзайки», которая гарантированно выдержит −25ºС, присутствует около трех литров изопропанола — порядка 60% от объема. По нынешним оптовым ценам — не более чем на 250 рублей.
Если ты занимаешься производством такой «жижи» в промышленных масштабах и закупаешь спирт цистернами, то еще максимум рублей 100—150 рублей, в пересчете на одну канистру, потратишь на разбавление чистого спирта водой до нужной концентрации, упаковку продукции, амортизацию оборудования, логистику и прочие расходы. Таким образом, одна банка «незамерзайки» в рознице, если торговец не наглеет, должна продаваться примерно по 400 рублей. То есть чуть дешевле бензина.
Поэтому все эти 1000 рублей за фирменную канистру — не более чем попытка нажиться на затруднительным положением автовладельца. Когда водитель обнаруживает, что «омывайка» в бачке автомобиля — все, а ехать дальше как-то надо, он как миленький приобретает ее на первой попавшейся АЗС и за 1000 рублей, и за 2000 ₽
Поэтому, чтобы не «кормить» хапуг, остановитесь возле первого же попавшегося торговца дешевой «омывайкой», расположившегося на обочине, и закупите у него канистру-другую-третью — про запас. Чтобы не оказаться перед необходимостью покупать жидкость на респектабельной АЗС. Безымянная «придорожная незамерзайка» обойдется в несколько раз дешевле и уж наверняка не застынет предательски при небольшом похолодании. Ведь условия торговли ею таковы, что клиент сразу же заметит замерзшую «некондицию»…