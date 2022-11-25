Как владельцы крупных сетевых АЗС бессовестно наживаются на доверчивых автовладельцах

Зима в России в этом году наступила как-то уж совсем ударно. Причем ударом для водителей стали не холода, а реакция на них некоторых торговцев, занимающихся реализацией «сезонного товара» — незамерзающей жидкости для стеклоомывателя. На прилавках сетевых АЗС, как обычно, появились пирамиды канистр с зимней «омывайкой». Однако ценники на это добро стали в текущем сезоне просто феерическими. За пятилитровую баклагу разведенного изопропилового спирта с ароматизатором и наклейкой нефтяной компании, владеющей АЗС, теперь просят 800—1000 рублей!

Даже в крупных супермаркетах, известных своей жадностью, точно такой же товар продают вдвое дешевле. Мы, конечно, понимаем, что куча автомобильных (и не только) брендов ушли из России и все такое. Но что-то пока не слышно ни об одном случае бегства за границу целого химкомбината, выпускающего изопропиловый спирт.

Этого добра в нашей стране всегда выпускали и выпускают огромное количество. В пятилитровой канистре «незамерзайки», которая гарантированно выдержит −25ºС, присутствует около трех литров изопропанола — порядка 60% от объема. По нынешним оптовым ценам — не более чем на 250 рублей.