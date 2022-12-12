Почему сервис заправщиков на АЗС очень опасен для водителей

Итак, водители, оплатив заправку, беззаботно садятся в авто и вдруг внезапно стартуют в направлении горизонта, забыв вытащить «пистолет» топливозаправочной колонки из горловины бензобака. Некоторых удается вовремя остановить удивленным заправщикам, но самые быстрые так и скрываются в туманной дали, увозя ценное имущество и удивляясь тому, что им сигналят соседи по потоку.

Так почему современный человек, в совершенстве освоивший высокотехнологичные просторы интернета и пользующийся продвинутыми цифровыми сервисами, не справляется с обычными бытовыми вещами? Что мешает нам правильно выполнять простые действия? А точнее: почему именно простые действия вызывают у нас большие проблемы?

И это тем более важно, поскольку речь идет об ошибках, способных создать угрозу жизни. Ответ прост: современные технологии старательно упрощают наше существование. Нам не надо добывать пищу и даже ее готовить. Нет даже необходимости ходить в магазин лично: все доставят на дом. Иначе говоря, мир старательно улучшается, но при этом цифровые сервисы начинают надежно изолировать нас от реальной жизни, предлагая умные функции компьютерных экосистем. Которые, по сути, требуют от нас только команды на исполнение. А остальное они сделают уже сами.