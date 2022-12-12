Почему сервис заправщиков на АЗС очень опасен для водителей

Итак, водители, оплатив заправку, беззаботно садятся в авто и вдруг внезапно стартуют в направлении горизонта, забыв вытащить «пистолет» топливозаправочной колонки из горловины бензобака. Некоторых удается вовремя остановить удивленным заправщикам, но самые быстрые так и скрываются в туманной дали, увозя ценное имущество и удивляясь тому, что им сигналят соседи по потоку.
Так почему современный человек, в совершенстве освоивший высокотехнологичные просторы интернета и пользующийся продвинутыми цифровыми сервисами, не справляется с обычными бытовыми вещами? Что мешает нам правильно выполнять простые действия? А точнее: почему именно простые действия вызывают у нас большие проблемы?
И это тем более важно, поскольку речь идет об ошибках, способных создать угрозу жизни. Ответ прост: современные технологии старательно упрощают наше существование. Нам не надо добывать пищу и даже ее готовить. Нет даже необходимости ходить в магазин лично: все доставят на дом. Иначе говоря, мир старательно улучшается, но при этом цифровые сервисы начинают надежно изолировать нас от реальной жизни, предлагая умные функции компьютерных экосистем. Которые, по сути, требуют от нас только команды на исполнение. А остальное они сделают уже сами.
Но в этих экосистемах по-прежнему присутствуют люди там, где программа не может выполнить простые операции. Например, открутить крышку бензобака и вставить туда «пистолет»; проконтролировать окончание заправки; вытащить «пистолет» и закрыть бак крышкой. Вот и возникает спрос на специфическую услугу заправщика.
И хотя в этой профессии нет ничего нового, но там, где появляется даже один человек, всегда возникают проблемы (можно вспомнить советский фильм «Королева бензоколонки»). Тем более, что в нашем случае людей двое — водитель и заправщик. И как раз в их неправильном взаимодействии друг с другом и кроется проблема. Один не проследил, а второй не успел. В результате — оторванный шланг.
Бывает и так, что услышав информацию о том, что автомобиль заправлен, его владелец, не имеющий мелочи или не желающий платить за эту полуофициальную услугу, начинает испытывать угрызения совести. Чтобы избавиться от этого неприятного чувства, он пытается быстрее покинуть АЗС. Забывая, что и «принц бензоколонки», не получив ожидаемого вознаграждения, может намеренно оставить «пистолет» в баке.
Поэтому водителю всегда стоит контролировать действия заправщика. Также необходимо использовать и разумную процедуру благодарности за оказанную услугу. Сначала он заправляет вашу машину, и только потом вы даете ему скромное вознаграждение. Что позволяет дополнительно проконтролировать правильное завершение процедуры.
Кстати сказать, есть еще и когорта угрюмых, но самостоятельных людей, никогда не дающих выполнить операцию заправщику. Наверное, экономя свои 5 или 10 рублей. Но именно они никогда не забывают извлечь заправочный «пистолет» из бензобака.