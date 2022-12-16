Почему опытные водители никогда не складывают боковые зеркала на парковке

Как поступает большинство автовладельцев с зеркалами своих машин, оставляя их на стоянке? Правильный ответ — складывают. Либо эту обязанность берет на себя «умная» электроника транспортного средства. Многие современные легковушки могут похвастаться опцией автоматического складывания зеркал при постановке машины на сигнализацию или при активации штатного иммобилайзера. При этом подавляющее большинство автовладельцев убеждены, что прижатые к корпусу зеркала заднего вида на стоянке — необходимость. Согласиться с этим утверждением можно, но лишь отчасти.

Так, когда автомобиль припаркован, скажем, параллельно бордюру на улице, складывание зеркал — благо. Как минимум того из них, которое оказывается обращенным к проезжей части. Ведь торчащий «лопух» может снести проезжающий мимо лихач. Кроме того, на раскрытое зеркало летит грязь из-под колес движущегося транспорта. Кому приятно потом оттирать засохшие потеки дорожной гадости с зеркала? В общем, при параллельной парковке на улице имеет смысл складывать зеркала заднего вида. А вот в случае стоянки автомобилей борт к борту, например на придомовой территории или в паркинге, убирать зеркала — делать себе же хуже. Не стоит волноваться, что оставив их торчащими, вы вернетесь и обнаружите, что с ними что-то случилось. Наоборот!