Как водители «убивают» топливные форсунки, даже не зная об этом

Начнем с того, что электронный блок управления двигателем (ЭБУ) отслеживает вклад каждого цилиндра в работу силового агрегата на основании информации с датчика коленвала. Если один из цилиндров работает как-то не так, то за счет коррекции по топливу можно выровнять его работу.

У этой регулировки есть свой диапазон и если он выходит за рамки нормы, на приборной панели высвечивается значок Check Engine. Подобное происходит, когда форсунка совсем забита или, наоборот, просто льет топливо в цилиндр, а ЭБУ не может с этим ничего сделать.

До подобной ситуации доводит использование дешевого горючего, особенно если часто заправляться на непроверенных АЗС. Например, сейчас многие автопроизводители разрешают заливать в баки своих машин 92-й бензин. Вот наивные граждане и следуют рекомендациям.

Если двигатель технически сложный и нагруженный, то делать этого не стоит. Топливо низкого октанового числа, да еще и грязное, моментально забивает отложениями форсунки, вот и начинаются проблемы: возникает детонация, а она для мотора губительна.