Как водители «убивают» топливные форсунки, даже не зная об этом

Начнем с того, что электронный блок управления двигателем (ЭБУ) отслеживает вклад каждого цилиндра в работу силового агрегата на основании информации с датчика коленвала. Если один из цилиндров работает как-то не так, то за счет коррекции по топливу можно выровнять его работу.
У этой регулировки есть свой диапазон и если он выходит за рамки нормы, на приборной панели высвечивается значок Check Engine. Подобное происходит, когда форсунка совсем забита или, наоборот, просто льет топливо в цилиндр, а ЭБУ не может с этим ничего сделать.
До подобной ситуации доводит использование дешевого горючего, особенно если часто заправляться на непроверенных АЗС. Например, сейчас многие автопроизводители разрешают заливать в баки своих машин 92-й бензин. Вот наивные граждане и следуют рекомендациям.
Если двигатель технически сложный и нагруженный, то делать этого не стоит. Топливо низкого октанового числа, да еще и грязное, моментально забивает отложениями форсунки, вот и начинаются проблемы: возникает детонация, а она для мотора губительна.
С дизельными моторами еще сложнее. Там к «соляре» добавляется вода, а ее форсунки не переносят. Жидкость вызывает коррозию, которая становится причиной подклинивания клапана мультипликатора. В результате мотор начинает работать неустойчиво.
Идем дальше. Часто водители подержанных авто приезжают в сервис, чтобы заранее почистить дорогой узел с помощью специальной моющей установки. К этому нужно подходить очень аккуратно. Ведь при такой процедуре сложно оценить степень загрязнения. Бывает так, что отложений на распылителях станет лишь немного меньше, а вот нейтрализатор пострадает. Грязь, попавшая в него, вызовет локальный перегрев и оплавление керамических сот. А еще не рекомендуется чистить ультразвуком старые форсунки с керамическим покрытием — оно осыпается.
Наконец, человека может подвести и собственная жадность. Допустим, мастера провели компьютерный анализ, проверили герметичность впуска и демонтировали форсунки, чтобы посмотреть их степень загрязнения. Выяснилось, что все «живы», кроме одной. Владелец принимает решение менять только «мертвую» запчасть, а остальные, мол, еще поработают. На самом деле лучше заменить все, потому как они функционировали в равных условиях. Сломалась одна — ждите, что за ней наступит конец и остальным. Замена дорогая, но лучше провести ее один раз, чтобы не платить дважды.