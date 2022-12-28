Как не убить вариатор зимой, съезжая на проселок

Все чаще массовые современные автомобили начинают комплектоваться небольшими по объему турбомоторами, в паре с которыми работает вариатор. И, казалось бы, это идеальное решение. Турбомотор выдает высокий крутящий момент при приемлемом уровне вредных выбросов, а вариатор умеет поддержать такое передаточное отношение, при котором вы всегда будете находиться на максимуме крутящего момента. Это и экономия, и экология. Одни плюсы. Кроме того, вариаторы уже давно работают не только с приводом на одну ось, но и уверенно справляются с полноприводными трансмиссиями.

По крайней мере, в представлении маркетологов, очень часто подающих потребителю полноприводные авто как внедорожники на все случаи жизни. И это вводит в заблуждение несчастных автовладельцев, которые, поверив в рекламные чудеса, действительно пытаются активно буксовать в стороне от асфальта. Однако очень быстро выясняется, что все совсем не так однозначно. Особенность вариатора — возможность плавно менять передаточное отношение от минимума до максимума, что хорошо. Но есть одна проблема.

Автомобиль начинает буксовать, как правило, на небольшой скорости и вариатор послушно переходит на самое низкое передаточное отношение. Одновременно с этим в дело вступает система стабилизации или электронно-управляемые муфты полного привода, ведь мы принудительно активировали внедорожный режим. Иначе говоря, когда мы нуждаемся в высоком крутящем моменте, вариатор старательно это обеспечивает. Проблема только в том, что, именно в этот момент нагрузка на конус первичного вала будет не просто максимально высокой, номожет существенно превосходить его прочностные характеристики.