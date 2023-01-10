На что ориентироваться, прогревая машину: на стрелку тахометра или температуру антифриза

Технический прогресс, к сожалению, несет в себе не только очевидные плюсы, но и минусы. Например, стрелочные указатели температуры на панели приборов постепенно уходят в прошлое. Максимум, что есть — контрольная лампа, да и та зажигается лишь при перегреве. А скачивать специальную программу на смартфон, чтобы затем регулярно подключать его к любимому транспортному средству через штатный диагностический разъем — дело долгое. Да и большинство водителей не станет этим заниматься. На что же ориентироваться?

Сначала напомним, что полностью прогретым «сердце» автомобиля считается тогда, когда все его детали и жидкости вышли на рабочие температуры. Быстрее всего это делает антифриз. Процесс можно видеть по движению соответствующей стрелки на «приборке». С «охлаждайкой» разогревается верхняя часть двигателя, то есть такие детали как головка блока цилиндров и поршни. Масло же в поддоне теплеет куда медленнее.