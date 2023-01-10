На что ориентироваться, прогревая машину: на стрелку тахометра или температуру антифриза

Технический прогресс, к сожалению, несет в себе не только очевидные плюсы, но и минусы. Например, стрелочные указатели температуры на панели приборов постепенно уходят в прошлое. Максимум, что есть — контрольная лампа, да и та зажигается лишь при перегреве. А скачивать специальную программу на смартфон, чтобы затем регулярно подключать его к любимому транспортному средству через штатный диагностический разъем — дело долгое. Да и большинство водителей не станет этим заниматься. На что же ориентироваться?
Сначала напомним, что полностью прогретым «сердце» автомобиля считается тогда, когда все его детали и жидкости вышли на рабочие температуры. Быстрее всего это делает антифриз. Процесс можно видеть по движению соответствующей стрелки на «приборке». С «охлаждайкой» разогревается верхняя часть двигателя, то есть такие детали как головка блока цилиндров и поршни. Масло же в поддоне теплеет куда медленнее.
Поэтому лучше всего смотреть на стрелку тахометра, потому как все современные «железные кони» оснащаются так называемым режимом прогрева. Сразу после пуска электронный блок управления чуть завышает обороты, а затем снижает их по мере того, как растет температура охлаждающей жидкости.
Например, на российских моделях при оборотах холостого хода 1100 об/мин степень нагрева тосола достигает 30 градусов. Это значит, что смазка не густая и насос уже прокачал ее по всей системе. Толщина защитной пленки на трущихся поверхностях достаточна.
На иномарках рекомендуем ориентироваться на отметку 1000 об/мин. Однако не спешите жать газ в пол, так как в автомобиле есть еще и нейтрализатор. Он приходит в норму последним. Поэтому в первые минуты поездки двигайтесь плавно и без резких ускорений. Так вы продлите «жизнь» дорогим узлам.