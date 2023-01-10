На что ориентироваться, прогревая машину: на стрелку тахометра или температуру антифриза

Фото: Drive2.ru (hybridas)
Этот вопрос встает перед большинством водителей буквально каждую зиму. Ведь сейчас у многих автомобилей просто нет циферблатов, показывающих температуру охлаждающей жидкости или масла. Как же определить оптимальный «градус» силового агрегата, чтобы начать движение, не навредив ему? Об этом и рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Технический прогресс, к сожалению, несет в себе не только очевидные плюсы, но и минусы. Например, стрелочные указатели температуры на панели приборов постепенно уходят в прошлое. Максимум, что есть — контрольная лампа, да и та зажигается лишь при перегреве. А скачивать специальную программу на смартфон, чтобы затем регулярно подключать его к любимому транспортному средству через штатный диагностический разъем — дело долгое. Да и большинство водителей не станет этим заниматься. На что же ориентироваться?

Сначала напомним, что полностью прогретым «сердце» автомобиля считается тогда, когда все его детали и жидкости вышли на рабочие температуры. Быстрее всего это делает антифриз. Процесс можно видеть по движению соответствующей стрелки на «приборке». С «охлаждайкой» разогревается верхняя часть двигателя, то есть такие детали как головка блока цилиндров и поршни. Масло же в поддоне теплеет куда медленнее.

Фото: Drive2.ru (RammsteinTomsk)

Поэтому лучше всего смотреть на стрелку тахометра, потому как все современные «железные кони» оснащаются так называемым режимом прогрева. Сразу после пуска электронный блок управления чуть завышает обороты, а затем снижает их по мере того, как растет температура охлаждающей жидкости.

Например, на российских моделях при оборотах холостого хода 1100 об/мин степень нагрева тосола достигает 30 градусов. Это значит, что смазка не густая и насос уже прокачал ее по всей системе. Толщина защитной пленки на трущихся поверхностях достаточна.

На иномарках рекомендуем ориентироваться на отметку 1000 об/мин. Однако не спешите жать газ в пол, так как в автомобиле есть еще и нейтрализатор. Он приходит в норму последним. Поэтому в первые минуты поездки двигайтесь плавно и без резких ускорений. Так вы продлите «жизнь» дорогим узлам.

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10 января 2023
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