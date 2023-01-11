5 причин, когда затрудненный пуск мотора не говорит о серьезной проблеме

Следующая проблема — низкое давление в рампе. Из-за этого форсунки не способны обеспечивать штатную подачу горючего в камеры сгорания. Обычно мастера в сервисе грешат на топливный насос, потому что его замена обойдется очень дорого. Опытные водители не «ведутся» на уговоры, а сначала проверяют электрическую цепь. Точнее — меняют копеечный плавкий предохранитель. После этого слышно, как бензонасос начинает жужжать. Значит — он еще поживет.

Перебои в работе силового агрегата случаются и при повреждениях системы впуска. Скажем, идет подсос воздуха из-под крышки воздушного фильтра, которую неплотно закрыли. Либо — зимний сюрприз. При влажной погоде, особенно, после резвых прохватов по лужам, воздухофильтр впитывает влагу. На морозе она замерзает, и пропускная способность расходника резко падает. Таким образом, нарушается процесс смесеобразования и на панели приборов загорается Check Engine. Чтобы избавиться от этого, нужно просушить запчасть или заменить ее новой.

Наконец, неполадки бывают из-за высоковольтных проводов, которые начинают «пробивать». Это вызывает проблемы с искрообразованием. К счастью, заменить провода, а также единый модуль зажигания, сможет каждый. Особых навыков для этого не требуется.