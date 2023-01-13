Как водители гробят автомобиль, устанавливая защиту двигателя

Основная сложность в том, что сейчас появляется все больше моделей, на которые просто так «щит» не поставить. Даже у ряда кроссоверов вмешательство в конструкцию приведет к печальным последствиям, ведь форма подрамника «легковая».

Поэтому горе-мастера нередко используют для крепежа рамку радиатора (так называемый телевизор). А ее делают из мягкого металла, либо вообще из пластика. Такой способ приведет к серьезным проблемам. В случае сильного удара стальной лист прогнется и вырвет закладные гайки или «телевизор» целиком. Радиаторы вывалятся на дорогу, антифриз растечется по асфальту и машина больше никуда не поедет. Хорошо, если водитель догадается заглушить мотор, иначе ему грозит моментальный перегрев.

Мало кто знает, но «самопальная» запчасть может вызвать и износ двигателя. Ведь у подкапотного пространства тоже есть аэродинамика. Набегающие потоки воздуха охлаждают «сердце» авто и коробку передач. А установка различных деталей меняет теплообмен. Однако последствия не будут моментальными. Летом масло в картере станет регулярно «поджариваться», то есть быстрее потеряет свои свойства. То же самое произойдет и с рабочей жидкостью коробки передач. Результат — появление задиров на стенках цилиндров и износ трансмиссии. Поэтому «жижу» придется менять чаще, что увеличит стоимость обслуживания.