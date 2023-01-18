Какие три влажные щелки особенно любят смазку зимой

В первую очередь стоит упомянуть несколько «интимных» местечек машины, о существовании которых подавляющее большинство автовладельцев даже не подозревает. Речь идет о дренажных и вентиляционных отверстиях в дверях, лонжеронах и прочих закоулках кузова. Они предусмотрены в конструкции любого легкового ТС и необходимы для того, чтобы внутри этих полостей не скапливалась вода и не возникала коррозия. Даже если влага там по какой-то причине окажется, то через вентиляционную дырочку либо испарится, либо сконденсируется и вытечет. Проблема в том, что кромки этих отверстий со временем лишаются лакокрасочного покрытия и начинают ржаветь.
Те, что расположены на днище — из-за «пескоструйной обработки» летящей из-под колес грязью, а расположенные в нижних кромках дверей — «благодаря» раздолбайству водителя и пассажиров, шкрябающих ими по высоким бордюрам и заледенелым сугробам при открывании. Чтобы хоть немного защитить от повреждений и коррозии эти места, их следует периодически смазывать.
Подойдет любая «силиконовая» смазка, создающая защитную пленку, предотвращающую контакт обработанного места с атмосферой. Понятно, что она не сравнится по эффективности с полноценным антикоррозийным покрытием, но при условии регулярного повторения процедуры дает аналогичный эффект.
Вторая автомобильная «щель», которая зимой любит смазку, лючок бензобака. Периодические оттепели с последующим возвращением морозов приводят к тому, что частенько лед сковывает и саму крышку, и ее запорный механизм. Чтобы лючок не смерзался в одно целое с кузовом авто, регулярно (или перед ожидающимся «плюсом» на улице) его кромку надо смазывать все той же «силиконкой». Она отталкивает воду и не допускает «замуровывания» лючка. Обработка замка бензобака не только спасает его механизм от замерзания, но и вообще улучшает его подвижность.
Третий объект для смазывания зимой — зазор между резиновыми уплотнителями дверных проемов автомобиля. На них попадет и тает снег, их заливает «ледяным дождем», с возрастом они «дубеют», теряют эластичность и начинают пропускать влагу. В любом случае обработка смазкой крайне рекомендована для мест соприкосновения этих резинок. После чего они, благодаря водоотталкивающим свойствам «пшикалки», остаются всегда сухими, а также эластичными из-за проникающего в микропоры резины «силикона».