Вредные советы: как «убить» мотор, не выезжая с парковки

Зима, особенно после праздников, заунывное время года. Всем хочется спать и скорейшего наступления весны — как в прямом, так и в переносном смысле. А тут еще грипп, ОРВИ и прочие «прелести» начала года. Но в пробуждении нуждаются не только люди, но и «железные кони», забытые на восемь счастливых дней в сугробе.

Пытаемся привести свою бензиновую «ласточку» в чувства: традиционные способы не помогают, хоть и пробуем до последнего. «Подкидываем» соседский аккумулятор или «бустер». Крутим до упора, надеясь прокачать топливо, оживить свечи и далее по списку. Только вот в какой-то момент мотор вращаться перестает. И дело тут не в аккумуляторе.

Стоит напомнить, что помимо искры на свечку, в цилиндр также поступает воздушно-топливная смесь. Форсунки нагоняют туда горючее с кислородом, постепенно наполняя камеру сгорания. Если кольца на поршнях свое отходили и держатся на «последнем волевом» и толстом слое нагара, то бензин постепенно будет стекать в поддон картера. Но если колечки живы, то это совсем другая история.