Вредные советы: как «убить» мотор, не выезжая с парковки

Зима, особенно после праздников, заунывное время года. Всем хочется спать и скорейшего наступления весны — как в прямом, так и в переносном смысле. А тут еще грипп, ОРВИ и прочие «прелести» начала года. Но в пробуждении нуждаются не только люди, но и «железные кони», забытые на восемь счастливых дней в сугробе.
Пытаемся привести свою бензиновую «ласточку» в чувства: традиционные способы не помогают, хоть и пробуем до последнего. «Подкидываем» соседский аккумулятор или «бустер». Крутим до упора, надеясь прокачать топливо, оживить свечи и далее по списку. Только вот в какой-то момент мотор вращаться перестает. И дело тут не в аккумуляторе.
Стоит напомнить, что помимо искры на свечку, в цилиндр также поступает воздушно-топливная смесь. Форсунки нагоняют туда горючее с кислородом, постепенно наполняя камеру сгорания. Если кольца на поршнях свое отходили и держатся на «последнем волевом» и толстом слое нагара, то бензин постепенно будет стекать в поддон картера. Но если колечки живы, то это совсем другая история.
Тогда жидкость набирается в цилиндрах, причем довольно оперативно. И если слишком усердно маслать, то может произойти непоправимое. Поршни попытаются ее сжать, и в какой-то момент давление окажется столь высоко, что произойдет коллапс: нагрузка на поршень сильно возрастет, и погнется шатун. Как такой процесс называется в обычной природе? Правильно, гидроудар. Ровно то же происходит, когда в камеру сгорания попадает вода при неумелом или отчаянном преодоления брода.
Раскачивая мотор после долгого сна, не стоит идти на подвиг. Постояла машина? Не завелась с первого раза? Тут же подкидываем бустер и пробуем еще раз. Не произошло чуда? Тогда следует уже проверять воздушный фильтр — мокрый, грязный, ничего не пропускает — или выкрутить свечку. Мало ли куда может пропасть искра за неделю простоя.
Пытаться азартно крутить «до талого» в надежде, что вот-вот схватит — крайне сомнительное занятие. Во-первых, свечи очень быстро заливаются: после пары-тройки таких «пусков» их надо выкручивать и прокаливать, сжигая остатки. А во-вторых, последствия «самодельного» гидроудара по нынешним ценам обойдутся как отпуск в горах. Или на море в Турции — кому что ближе.
Объяснить такое отношение к автомобилю можно лишь двумя вещами: либо торопливостью, либо ленью, либо незнанием. Прикрыться последним для самого себя уже не получится, а значит, шестизначный счет придется оплачивать из-за крайне непривлекательных черт характера.