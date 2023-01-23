Почему владельцы новых премиальных внедорожников вынуждены их «колхозить»

«Гелики», «Иксы» и «Эскалэйды» и раньше служили фешенебельной вывеской личного успеха, а после дикого подорожания на авторынке и прочих событий прошлого года — уж тем более. Вот только на современных машинах «крутизна» зачастую имеет достаточно жалкую «изнанку». Становясь владельцем автомобиля такого уровня, человек рассчитывает, что техника будет его «обслуживать» на высшем уровне. Главное — вовремя и в правильном месте делать ТО. Однако нередко оказывается, что этого недостаточно. Поскольку производитель заложил в авто неприятные конструктивные «сюрпризы», которые не ликвидировать никакими ТО. И чтобы устранить их и жить потом спокойно, приходится что-то в машине «колхозить». Бред? Ничего подобного.
Рассмотрим, к примеру, электросистему. Любой современный премиальный автомобиль напичкан электроникой. Внутри его кузова прячутся десятки блоков управления всем и вся, его салон нашпигован гигантскими мониторами-тачскринами, предусмотрена куча подогревов и электроприводов… Сплошные потребители энергии. Круто! Но есть нюанс — аккумулятор.
Возьмем такую «пафосную лайбу», как Cadillac Escalade последнего поколения. Отличный агрегат, напичканный электроникой. Но его владелец должен помнить: надолго оставлять без движения машину нельзя. Смотался на пару недель на Мальдивы — будь готов потом «прикуривать» свою «тачку» с севшей батареей.
А зимой можно уже после пары морозных ночей на улице оказаться с «умершим» Escalade на руках. Все дело в массе потребителей электричества в машине и недостаточно емком аккумуляторе — всего на 80 Ач. Не справляется он. А после нескольких разрядов «в ноль» — и вовсе дохнет. Подобная ситуация наблюдается, кстати, и на многих «китайцах», тужащихся сейчас пролезть на российском рынке в премиум-сегмент.
Возвращаясь к Cadillac заметим, что еще до известных событий весны прошлого года американский бренд официально отказался считать проблемы с батареей гарантийным случаем. Зато российские дилеры предлагали (и предлагают сейчас) расстроенным владельцам Escalade радикально решить проблему в «не гарантийном» режиме: «приколхозить» под капот дополнительный аккумулятор.
В пару к штатному 80-амперному устанавливается гелевая АКБ сопоставимой емкости — места для нее как раз хватает. То есть по факту оно в машине конструктивно предусмотрено, но производитель решил сэкономить на батарее. И приходится владельцам пафосных внедорожников приобретать дополнительный «аккум» (за 25 000–45 000 рублей) и монтировать его в моторном отсеке. Просто чтобы можно было без головной боли пользоваться автомобилем ценой под 20 млн. рублей…