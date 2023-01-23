Почему владельцы новых премиальных внедорожников вынуждены их «колхозить»

«Гелики», «Иксы» и «Эскалэйды» и раньше служили фешенебельной вывеской личного успеха, а после дикого подорожания на авторынке и прочих событий прошлого года — уж тем более. Вот только на современных машинах «крутизна» зачастую имеет достаточно жалкую «изнанку». Становясь владельцем автомобиля такого уровня, человек рассчитывает, что техника будет его «обслуживать» на высшем уровне. Главное — вовремя и в правильном месте делать ТО. Однако нередко оказывается, что этого недостаточно. Поскольку производитель заложил в авто неприятные конструктивные «сюрпризы», которые не ликвидировать никакими ТО. И чтобы устранить их и жить потом спокойно, приходится что-то в машине «колхозить». Бред? Ничего подобного.

Рассмотрим, к примеру, электросистему. Любой современный премиальный автомобиль напичкан электроникой. Внутри его кузова прячутся десятки блоков управления всем и вся, его салон нашпигован гигантскими мониторами-тачскринами, предусмотрена куча подогревов и электроприводов… Сплошные потребители энергии. Круто! Но есть нюанс — аккумулятор.

Возьмем такую «пафосную лайбу», как Cadillac Escalade последнего поколения. Отличный агрегат, напичканный электроникой. Но его владелец должен помнить: надолго оставлять без движения машину нельзя. Смотался на пару недель на Мальдивы — будь готов потом «прикуривать» свою «тачку» с севшей батареей.