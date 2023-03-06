Почему опасно использовать восстановленные оригинальные запчасти

За истекший с прошлой весны год торговцы научились бесперебойно поставлять на российский рынок автозапчастей очень многое из номенклатуры «расходников» и комплектующих для большинства популярных марок — как бюджетных, так и премиальных. По относительно доступным ценам.
Как ни странно, но российская армия «адептов оригинального качества» из числа автовладельцев даже в текущих условиях все еще велика. Эти люди порой готовы ремонтировать свое авто пусть и беэушными, но зато оригинальными запчастями. Такая жизненная позиция базируется еще и на недоказуемом постулате, гласящем: «вот раньше запчасти на совесть делали, не чета плохому качеству и малому ресурсу нынешнего новодела».
Между тем цена «родного» амортизатора на такую популярную модель как, скажем, Toyota Camry последнего поколения доходит до 14 000—17 000 рублей! Точно такая же деталь, но в упаковке какого-нибудь корейского завода, поставляющего ОЕ-комплектующие на сборочное производство в Японию, обойдется в 4000—5000 рублей. Этот же демпфирующий элемент (новый, оригинальный) для какой-нибудь свежей модели BMW стоит сейчас 30 000 рублей и более! Цена той же самой детали, но б/у «в хорошем состоянии», тоже не порадует.
Но даже это не отваживает упоротых любителей всего «родного» от погони за «оригиналом». Не удивительно, что очень скоро на подобном мировоззрении научились зарабатывать как сообразительные отечественные мастера, так и здравомыслящая часть владельцев иномарк.
Недолгий поиск по интернету обнаруживает предостаточно предложений от специализированных мастерских по ремонту амортизаторов. Полностью восстановить даже самый «убитый», с вытекшей жидкостью, заклинивший «аморт» для специалиста — плевое дело, как выясняется. За 1000—2000 рублей вам приведут в порядок амортизатор хоть от той же Camry, хоть от BMW с Mercedes! И как сейчас поступает ушлый автовладелец, которого обошло стороной помешательство на «родных» запчастях?
Очень просто. Когда приходит время менять амортизаторы, он ставит вместо «убитых» качественный «неоригинал». А старые «родные» не выкидывает на помойку, а за небольшие деньги отдает на реставрацию. И выставляет их потом на продажу через интернет как «б/у в идеальном состоянии». После их реализации финансовые затраты автовладельца на замену амортов своего авто оказываются как минимум компенсированы. Иной раз вся эта комбинация еще и кое-какую прибыль приносит.
Ну а для «счастливчика», купившего «настоящие родные амортизаторы в хорошем состоянии», начинается игра в рулетку. Если восстановление этих элементов подвески проведено качественно, они проживут еще долго. А когда мастер работал спустя рукава или использовал дешевые и некачественные ремкомплекты, восстановленные узлы вновь выйдут из строя очень скоро. Ведь еще никогда сама по себе надпись Toyota (или, скажем, Mercedes) на детали не добавляла ей прочности и выносливости.