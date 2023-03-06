Почему опасно использовать восстановленные оригинальные запчасти

За истекший с прошлой весны год торговцы научились бесперебойно поставлять на российский рынок автозапчастей очень многое из номенклатуры «расходников» и комплектующих для большинства популярных марок — как бюджетных, так и премиальных. По относительно доступным ценам.

Как ни странно, но российская армия «адептов оригинального качества» из числа автовладельцев даже в текущих условиях все еще велика. Эти люди порой готовы ремонтировать свое авто пусть и беэушными, но зато оригинальными запчастями. Такая жизненная позиция базируется еще и на недоказуемом постулате, гласящем: «вот раньше запчасти на совесть делали, не чета плохому качеству и малому ресурсу нынешнего новодела».

Между тем цена «родного» амортизатора на такую популярную модель как, скажем, Toyota Camry последнего поколения доходит до 14 000—17 000 рублей! Точно такая же деталь, но в упаковке какого-нибудь корейского завода, поставляющего ОЕ-комплектующие на сборочное производство в Японию, обойдется в 4000—5000 рублей. Этот же демпфирующий элемент (новый, оригинальный) для какой-нибудь свежей модели BMW стоит сейчас 30 000 рублей и более! Цена той же самой детали, но б/у «в хорошем состоянии», тоже не порадует.

Но даже это не отваживает упоротых любителей всего «родного» от погони за «оригиналом». Не удивительно, что очень скоро на подобном мировоззрении научились зарабатывать как сообразительные отечественные мастера, так и здравомыслящая часть владельцев иномарк.